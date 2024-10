Lo que no se cuenta tras superar el cáncer de mama. Shutterstock

El cáncer de mama es el tumor más frecuente en la mujer en todo el mundo. En España durante el año 2023 fueron diagnosticadas 35.312 mujeres de cáncer de mama. En la provincia de Pontevedra, según datos del Observatorio de la Asociación Española Contra el Cáncer, es el segundo con mayor incidencia con un total de 761 mujeres diagnosticadas en el año 2023 y se estima que en 2024 se diagnostiquen, 774 nuevos casos de este tipo de cáncer.

Detrás del lazo rosa se encuentran elementos clave como el impulso de la investigación, la prevención y la detección precoz que han posibilitado que la mortalidad por esta enfermedad haya disminuido de una forma significativa, consiguiendo que la supervivencia media a 5 años sea del 85,5%.

Superar el cáncer es el paso más importante tras recibir el diagnóstico. Pero no es el último. Este año desde la Asociación Española Contra el Cáncer queremos poner el foco en las necesidades de pacientes y supervivientes de cáncer de mama. Necesidades que van desde el ámbito económico, pasando por el laboral, psicológico o físico. Una campaña para visibilizar lo que no se dice, sobre lo que no se cuenta pero que enfrentan también todas ellas cada día durante y tras el cáncer.

Muestra de ello son algunos de los datos que nos deja el estudio cuantitativo Necesidades y calidad de vida en supervivientes de cáncer de mama, realizado por el Observatorio del Cáncer, y que evidencia que dos de cada tres mujeres (67%) tienen miedo a una recaída, o que tres de cada cuatro mujeres (73%) tienen miedo a que alguien de su familia pueda tener cáncer.

Desde la Asociación Española Contra el Cáncer en Pontevedra hemos atendido, en el año 2023, a 399 pacientes de cáncer de mama y a 122 familiares con nuestros servicios gratuitos de psicología y trabajo social, con un total de 2.022 intervenciones. Además, desde la Asociación destinamos, a nivel nacional, casi 23 millones de euros en 92 proyectos de investigación, con el fin de encontrar nuevos fármacos o tratamientos para los pacientes, entender las causas de la metástasis, evitar el problema de las recidivas, así como mejorar la realidad de pacientes y supervivientes de cáncer de mama.

Con el compromiso y la implicación de todos, el rosa seguirá siendo más que un

color. Será apoyo e investigación todos los días del año. Porque tras un diagnóstico

se inicia un complejo camino en los que cada día es 19 de octubre.