Ay Maricarmen

ES NOTICIA:
Últimas noticias
Mapa de noticias
Elecciones Generales
Decreto de vivienda, en directo
Lotería Nacional, hoy
Derrumbe La Rioja, en directo
Estrategia Pedro Sánchez
Escenario político 2027
Pugna grupo PRISA
Víctima mortal temporal
Botellas bares y restaurantes
Evitar salmonela
Confianza personas adultas
Protagonista película zombis
Isabel Gemio
Lentejas otoño
Cambio lavadora alquiler
Mal tiempo
Pollo crujiente
Juego gatos
Netflix Brad Pitt
Gambas al ajillo
Abogado inmobiliario
Alemania 'decreto Maricarmen'
Rutina camionera
Juventud acceso vivienda
Mueble baño
Gonzalo Bernardos contrato alquiler
Star Wars: Galactic Racer
Recargo IBI decreto
Albañila trabaja con su padre
Asesora financiera inversión inmobiliaria
Hacienda donación vivienda sin IRPF
Ofertas Alcampo
Nuevo reglamento DGT
Tormentas en España
Jubilación
Primar tazas desayuno otoño
Carlos Herrera
Puente laboral
Pedro Ruiz
Gastos inducción
Posible robo en casa
Cambio de residencia
Fernández de la Vega
Decreto Maricarmen
Trucos berenjena
Ferran Adrià, chef español
Receta almejas
Miguel jubilado
Vecina centro Madrid
Temor nuevo apagón
Permiso retribuido
Abogado deudas herencias
Gobierno contratar jóvenes sector público
Alcalde de un pueblo de Málaga
Favoritos IKEA cambio imagen
Lefties Home cafetera portátil
Cambios desahucios vivienda España
Notaria herencia hijos
Juez Tardón y alertas en Ceuta
Robot aspirador y friegasuelos
Pechugas más tiernas
Sándwich más saciante
Impuesto nóminas
Joven vuelve a España
Infancia Leo Harlem
Refugio Mbappé
Penélope Cruz
Pelar tomates
Croquetas fáciles y sanas
Boquerones fritos
Adultos agresivos en el coche
Mueble Conforama
Impuesto de Sucesiones
Albañiles coinciden
Vivir gratis en un pueblo
Experto inmobiliario
AliExpress
Buses y camiones eléctricos
Donar sangre en la UE
Altas temperaturas mares España
Mejor banco de España
Comprobar Lotería de Navidad 2026
Vandal English
Andrea Espiña, de la agencia creativa Lachary

Andrea Espiña, de la agencia creativa Lachary DD. El Español

Opinión

Ay Maricarmen

Una reflexión de Andrea Espiña sobre la polémica de los decretos de la vivienda tras el caso Maricarmen

Publicada
Síguenos

A veces la gente se queja de mí por ver los toros desde la barrera. Pero es que en tiempos donde el sentimiento va por encima de la ideología y la razón ha quedado relegada cual viejo libro desgastado cogiendo polvo en una estantería, yo no puedo más que acomodarme en mi butaca, sostener mi paquete de palomitas y ver el panorama.

“La realidad siempre supera la ficción”. Cuánta verdad.

Dígamelo a mí que llevo dos semanas tratando de escribir este texto, pero los sobresaltos de la política diaria me dejan con las temáticas amontonándose y el cerebro frito de tanta novedad.

Hemos tenido que ver a Maricarmen saliendo de su casa en camilla y escoltada, para que el gobierno se diera cuenta que el principal problema de los españoles era la vivienda. Tal vez pensarán que lo que mantiene en vilo a la población eran las conclusiones del CIS o el temporal que entra por el noroeste. ¡Sorpresa! La vivienda.

Si bien la secuencia de una anciana asediada en su desahucio impacta e indigna sobremanera, lo que vino después tampoco es para menos.

Ahí tienen a Sánchez con rostro pensativo. Allá a la ministra de Vivienda diciendo que no tenían conocimiento de la situación. Ahora Yolanda enardecida pide una protesta contra el gobierno (o sea su gobierno). ¡Esperen! que vienen los ministros a la puerta del hospital con la foto de Maricarmen entre las manos. A lo lejos el fondo buitre que no es buitre ni fondo y aún más lejos, la instantánea del presi con los de Blackrock. No se muevan de sus asientos, en breve empieza la disputa del PSOE, Sumar y Podemos por capitalizar la acampada en Sol.

¡Listo! No se preocupen, su problema tiene solución. Este Consejo de Ministros sin un sólo experto en urbanismo o construcción, ha encontrado la respuesta. Eureka. Decreto uno por aquí, decreto dos por allá. Alguien pregunta si realmente sirven para algo, otro le increpa diciendo que es lo que hay.

Y en un giro espectacular de los acontecimientos, dos ruedas de prensa, una por decreto, claro. Por si ustedes no tenían suficiente.

Ah, ¿pero pensaban que les íbamos a explicar algo? No hombre no, si es que aún no hay texto final, menudo cacao.

Con todo esto, ¿cómo pretenden que me tome en serio algo?.

Tal vez cuando exista un pacto de estado real. Cuando gobierno, comunidades y ayuntamientos tengan planes que no impliquen infinita burocracia y se ponga suelo en el mercado. Tal vez cuando existan presupuestos para vivienda pública y se construyan infraestructuras que favorezcan el desplazamiento al centro de las ciudades donde todos queremos vivir, pero no todos entramos. Tal vez cuando bajen los impuestos a ese “derecho” que es la vivienda.

Tal vez, y sólo tal vez.

De momento, me quedo en la butaca y abro mi cuarta bolsa de palomitas. Parece que esta película va para largo.

Más en Opinión