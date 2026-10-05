Samil, en Vigo.

Samil, en Vigo. Treintayseis

Turismo

El turismo internacional ya supera al español en Vigo, según datos del Gobierno de Abel Caballero

La ocupación media durante el pasado mes de septiembre y según el Gobierno local superó el 87%: "El turismo genera riqueza, empleo y salarios", insistió el alcalde vigués

Publicada
Síguenos

El regidor de Vigo, Abel Caballero, hizo balance este lunes de los datos alusivos a la ocupación hotelera en la ciudad durante el pasado mes de septiembre. Según el Gobierno vigués, el dato superó el 87%.

Abel Caballero en rueda de prensa

Se trata, según el primer edil olívico, de un crecimiento de 24 puntos con respecto al mismo periodo del año anterior. "¿Cómo obtenemos los datos? Preguntando a los hoteles", reflejó Caballero. "Es incuestionable. Fue el mejor septiembre, en términos turísticos, de nuestra ciudad", anotó.

Los visitantes procedieron, según las mismas fuentes, de Galicia (8%), del resto de España (39%) e internacional (53%). "Hubo una presencia muy importante de Portugal, de Estados Unidos, Alemania y Reino Unido. Vigo es la ciudad turística más importante de Galicia", insistió el regidor. "El turismo genera riqueza, empleo y salarios. La hostelería se convierte así en un sector económico muy importante para la ciudad", anotó.