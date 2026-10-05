El turismo internacional ya supera al español en Vigo, según datos del Gobierno de Abel Caballero

La ocupación media durante el pasado mes de septiembre y según el Gobierno local superó el 87%: "El turismo genera riqueza, empleo y salarios", insistió el alcalde vigués

El regidor de Vigo, Abel Caballero, hizo balance este lunes de los datos alusivos a la ocupación hotelera en la ciudad durante el pasado mes de septiembre. Según el Gobierno vigués, el dato superó el 87%.

Se trata, según el primer edil olívico, de un crecimiento de 24 puntos con respecto al mismo periodo del año anterior. "¿Cómo obtenemos los datos? Preguntando a los hoteles", reflejó Caballero. "Es incuestionable. Fue el mejor septiembre, en términos turísticos, de nuestra ciudad", anotó.

Los visitantes procedieron, según las mismas fuentes, de Galicia (8%), del resto de España (39%) e internacional (53%). "Hubo una presencia muy importante de Portugal, de Estados Unidos, Alemania y Reino Unido. Vigo es la ciudad turística más importante de Galicia", insistió el regidor. "El turismo genera riqueza, empleo y salarios. La hostelería se convierte así en un sector económico muy importante para la ciudad", anotó.