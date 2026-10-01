El turismo de Vigo afronta con incertidumbre la entrada en vigor de la tasa turística: "Falta claridad"

A partir de este jueves, 1 de octubre, todos los turistas que pernocten en la ciudad de Vigo deberán pagar una tasa turística para compensar el impacto del turismo en la ciudad.

Según el Concello, la tasa turística de Vigo servirá para reforzar la promoción turística de la ciudad. Además, el gobierno local ha presumido de ser el impuesto "más barato" de las ciudades de la fachada atlántica, más baja que en Santiago de Compostela y A Coruña.

Sin embargo, desde el sector se muestran preocupados por la medida y, sobre todo, por la logística tras la implementación. El presidente de la Federación Provincial de Turismo y Hostelería de Pontevedra (Feprotur), César Sánchez Ballesteros, explica que los profesionales del sector tienen dudas sobre cuestiones prácticas y critica el mal funcionamiento de la web municipal de información.

En este sentido, explica que los pequeños establecimientos y las viviendas de uso turístico son los que están encontrando más dificultades para poner en marcha el nuevo recargo.

Entre las principales dudas que plantea se encuentran cuestiones como la gestión de los justificantes y la forma de integrar el cobro de la tasa en las aplicaciones que utilizan los alojamientos. Ballesteros explica que la ordenanza municipal recoge una serie de exenciones a la tasa, entre ellas por motivos de salud (para la persona y sus acompañantes), pero desde el sector no conocen exactamente los parámetros de dicha excepción.

El presidente de Feprotur también apunta también a la dificultad que supone para los pequeños establecimientos la gestión de los justificantes y la forma de integrar el cobro de la tasa en las aplicaciones, ya que muchas aplican comisiones cuando se utiliza este sistema para cobrar el recargo. Según apunta, algunas de estas herramientas pueden aplicar una comisión del 20%, lo que genera nuevas dudas sobre cómo repercutir este coste al cliente.

A ello se suma, según explica, la cuestión del IVA, sobre la que el sector tampoco tendría todavía una interpretación clara. "Tampoco tenemos muy claro qué porcentaje debemos aplicar", señala, antes de insistir en que la normativa no resulta sencilla de interpretar para los establecimientos.

¿Cuánto se pagará de tasa turística?

Los turistas que duerman en la ciudad olívica deberán pagar un recargo de entre 0,80 y 2 euros, según el alojamiento en el que se pernocte.