Vigo alcanza un 91% de ocupación en agosto: "El turismo en la ciudad ya es perenne"

El alcalde de Vigo, Abel Caballero, ha destacado este viernes los datos de ocupación hotelera registrados durante el mes de agosto, que alcanzaron el 91%, más de 20 puntos por encima del mismo periodo del año pasado.

"Esto son palabras muy mayores porque estamos ante el mejor agosto turístico que hubo en Vigo desde que hay datos de turismo", aseguró.

Según los datos ofrecidos por el regidor, el 50% de los turistas procedieron del resto de España, el 41% fueron internacionales y el 9% llegaron desde otros puntos de Galicia.

Entre los visitantes extranjeros, aproximadamente un tercio procedía de Portugal, mientras que Italia representó cerca del 11% y Estados Unidos alrededor del 7%, seguidos de mercados como Francia o Alemania.

Caballero ha defendido que estas cifras confirman que el tirón turístico de la ciudad ya no se limita a la campaña navideña: "El turismo en Vigo, después del tirón de la Navidad, ya es perenne y permanente en niveles altísimos".

Para el alcalde, los datos de agosto constituyen "la mejor noticia que podemos tener" para el sector turístico vigués.