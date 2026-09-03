El tirón de Cíes no afloja: cupos completos en verano y una temporada que se prolongará en septiembre

Las islas Cíes han vuelto a confirmar este verano su condición de uno de los destinos turísticos más demandados de las Rías Baixas, con jornadas de lleno, cupos agotados durante las semanas centrales de la temporada y unas previsiones iniciales que, según coinciden Mar de Ons y Piratas de Nabia, se han cumplido.

Las dos navieras hacen un balance positivo de los meses de julio y agosto, aunque Piratas de Nabia va un paso más allá y asegura haber registrado un crecimiento respecto al verano de 2025, impulsado tanto por el turismo nacional como por un "notable incremento" de visitantes internacionales.

Mar de Ons, por su parte, destaca que durante los periodos de mayor afluencia se completaron tanto las plazas ordinarias como las correspondientes a visitas guiadas.

El momento de mayor presión sobre los barcos y sobre el cupo autorizado del Parque Nacional llegó, tal y como ya anticipaban las compañías en primavera, desde la segunda quincena de julio y durante las semanas centrales de agosto.

Lleno absoluto

Piratas de Nabia habla de "lleno absoluto" y de jornadas consecutivas con todos los billetes disponibles agotados, mientras que Mar de Ons sitúa el periodo de mayor demanda desde el 15 de julio y confía en que pueda prolongarse hasta mediados de septiembre.

La falta de plazas para Cíes tuvo además un efecto directo sobre otros destinos, como Ons, que se consolidó como la "segunda opción principal" para muchos viajeros que ya no encontraban disponibilidad para visitar el archipiélago vigués, según apunta Piratas de Nabia.

La temporada también confirma un cambio en los hábitos de los visitantes. Cada vez son más los viajeros que compran sus billetes con antelación y conocen la regulación de acceso a las islas, una tendencia que constatan ambas compañías, aunque hay un porcentaje de alrededor de un 15% que desconoce el sistema de cupos de la Xunta y llega a las taquillas esperando poder viajar ese mismo día, y se encuentran que, incluso, no hay disponibilidad para la jornada siguiente.

Mirando al recién estrenado mes de septiembre, se trata del último gran tramo de la temporada y las perspectivas son positivas. Mientras Mar de Ons apunta a que los datos de su central de reservas y las previsiones meteorológicas permiten confiar en mantener una alta ocupación al menos hasta mediados de mes, con posibilidad de completarse las plazas disponibles a partir del 15 de septiembre, desde Piratas de Nabia recuerdan que este es un mes en el que tradicionalmente se registra una caída de viajeros hasta niveles similares a los de junio.

Entre las razones se encuentran la vuelta al colegio y el final de las vacaciones familiares, aunque confían en que el buen tiempo anime las reservas de última hora.

Reducción del cupo

En esa segunda quincena, hay que tener en cuenta que el cupo disponible se reduce a 450 personas y que comienza la temporada baja, que se extiende hasta Semana Santa.

El 16 de septiembre marcará, en cualquier caso, un cambio importante en el modelo de visitas a Cíes, ya que el cupo disponible se reducirá a 450 personas y comenzará la modalidad de temporada baja que se mantendrá hasta Semana Santa.

En este caso, Mar de Ons continuará ofreciendo conexiones diarias con el archipiélago hasta octubre, mientras que Piratas de Nabia incorporará rutas guiadas en todos sus viajes a partir de mediados de septiembre.

Para las compañías, este periodo permite además atraer a un visitante menos vinculado exclusivamente al sol y la playa. "El interés va mucho más allá de su atractivo como destino de sol y playa", subrayan desde Mar de Ons, que recuerda que las visitas mantienen una buena respuesta también fuera de los meses centrales del verano.

Resto de destinos

El buen comportamiento de la temporada se ha extendido igualmente a otras propuestas marítimas de las Rías Baixas. Ons ha vuelto a ser la principal alternativa a Cíes, pero también han funcionado con fuerza las experiencias gastronómicas y culturales.

Mar de Ons mantendrá durante el otoño sus giras por la ría de Vigo, con visita guiada y degustación de mejillones, y destaca la acogida de propuestas nocturnas como las Experiencias Starlight, los Fuegos de Bouzas o la salida especial organizada con motivo del eclipse de agosto.

Por su parte, Piratas de Nabia señala como uno de los hitos de este verano el éxito de la Ruta del Mejillón y de la nueva Ruta del Pulpo, tanto en Vigo como en su estreno en la ría de Pontevedra, además del creciente interés por destinos como San Simón y Sálvora.

Un abanico de alternativas que permite a las navieras mirar más allá de agosto y alargar progresivamente la temporada turística vinculada al mar en las Rías Baixas.