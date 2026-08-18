La ocupación hotelera en Vigo alcanza el 93% en un fin de semana lleno de conciertos, playa y verbenas

Las fiestas de San Roque, los conciertos de Castrelos y el buen tiempo han impulsado la ocupación hotelera en Vigo este último fin de semana. Según ha informado el alcalde Abel Caballero, los hoteles de la ciudad registraron una ocupación media del 93%.

"Magnífico fin de semana por las actuaciones y todo lo que pasó y sucedió en la ciudad. Esto tiene un reflejo muy importante, y es que el nivel de ocupación estuvo en torno al 93%", ha asegurado el regidor olívico en un audio distribuido a los medios de comunicación.

En concreto, la tasa alcanzó el 98% el viernes; el 96%, el sábado, y descendió hasta el 84% la noche del domingo. "Somos una gran potencia turística", ha aseverado Caballero, que ha recalcado que "esto significa economía, empleo y recursos para la ciudad".

Así, ha puesto en valor el papel de las actuaciones de Viva, Suecia, Iván Ferreiro, The Rapants, Fillas de Cassandra, Eladio y los Seres Queridos y Bea Fernandes, así como el de la fiesta de San Roque, para completar la oferta turística de la ciudad.

"Vigo ya tira de todo. Tira de industria, del sector servicios, de los espacios de investigación, de todas las empresas. Estamos viviendo el mejor momento histórico de la economía de la ciudad de Vigo", ha afirmado Abel Caballero.