Abel Caballero presume de ocupación hotelera durante O Marisquiño: "Prácticamente al 100%"

O Marisquiño ha puesto punto y final a su edición de 2026 llenando la ciudad de deporte, música urbana y mucha adrenalina, tanto entre los participantes, como entre el público asistente.

Este lunes, el regidor olívico, Abel Caballero, ha hecho balance del evento desde el prisma de la ocupación hotelera, que ha cifrado "prácticamente en un 100%". Lo anterior, ha precisado, "gracias a O Marisquiño y a los conciertos de Castrelos".

Un evento, O Marisquiño, que ha recordado el alcalde vigués que se financia, en su totalidad -1,3 millones de euros- por el Concello de Vigo. Lo mismo, ha añadido, en alusión a los conciertos de Castrelos.

Por meses, Caballero aseguró que la ocupación rondó entre el 96 y el 97%. "Un verano, turísticamente, excepcional", calificó Caballero.

Por último, el alcalde vigués ensalzó el éxito de la ópera Nabucco en Castrelos, que cifró en 12.000 asistentes, y de Abraham Mateo, el pasado viernes. "Somos la ciudad turística referente de todo el norte y oeste de España", concluyó el regidor.

Propuesta del BNG

Tras el éxito de O Marisquiño 2026, el Bloque Nacionalista Galego (BNG) de Vigo acaba de proponer que el Concello ponga en marcha la Estrategia Pulso Urbano, una iniciativa destinada a consolidar la ciudad como la capital gallega de la cultura y el deporte urbanos, aprovechando la potencia y la proyección de citas como O Marisquiño.

La propuesta pretende impulsar el talento, la creatividad y la energía joven de la ciudad y convertir los espacios públicos en escenarios para la creación, la práctica deportiva y la participación.

La iniciativa, explican, se estructura en tres grandes ejes de actuación. El primero sería la creación y mejora de una red municipal de espacios para la práctica y la creación urbana. En esta línea, el BNG propone acondicionar y ampliar instalaciones públicas para skate, BMX y otras disciplinas, así como habilitar espacios municipales para ensayo, producción musical, creación audiovisual, arte urbano y otras expresiones culturales emergentes. La iniciativa incluiría también la recuperación de espacios infrautilizados para ponerlos al servicio de la creación juvenil.

El segundo eje sería un programa de formación y ocio, con talleres y actividades gratuitas a lo largo del año para facilitar el acceso de los jóvenes y del conjunto de la ciudadanía a estas disciplinas. Se trataría de ofrecer formación en skate, BMX, danza urbana, música, DJ, producción audiovisual, graffiti y otras formas de expresión, contando con la colaboración de artistas, colectivos y entidades locales.

El tercer eje consistiría en la creación de una agenda estable de exhibiciones, competiciones, encuentros, conciertos, intervenciones artísticas y actividades en los barrios y parroquias. El objetivo sería descentralizar la programación, convertir el espacio público en un lugar de creación y participación y favorecer que el talento local tenga visibilidad y oportunidades.

"Lo que queremos es hacer de Vigo el referente indiscutible del movimiento urbano en Galicia y en el ámbito internacional, haciendo ciudad y promoviendo el talento en la calle", señaló el portavoz del BNG de Vigo, Xavier Igrexias.