La ocupación hotelera rozará el 97% según Abel Caballero en este ecuador de julio

Abel Caballero avanzó este viernes la buena previsión en alusión a la ocupación hotelera para el ecuador del mes de julio: "La previsión promedio en la ciudad es del 95%", precisó el primer edil vigués.

Por días, este viernes se espera una ocupación del 93%, mientras que, para este sábado, y siempre según datos del regidor, la ocupación será del 97%. "De hecho, esto es un lleno, un lleno total y un servicio magnífico", aseveró Caballero. "La gente está muy bien atendida en los hoteles, tenemos una gran profesionalidad en los hoteles", apostilló.

El Concello quiere "seguir en esta línea", porque Vigo "ya es una gran potencia turística".