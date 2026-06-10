Vigo comparte su modelo turístico en un proyecto internacional para formar a futuros profesionales

El alcalde de Vigo, Abel Caballero, recibió este miércoles a una delegación con responsables de los países participantes en el Proyecto TourVET para formar a nuevos profesionales del turismo.

A la reunión con Caballero asistieron representantes de Akdeniz University (Turquía), coordinadora del citado proyecto; de la Federación Tunisienne del Hotellerie (Túnez); de Alrawdah Technical Community College (Palestina); del Jordanian Hospitality and Tourism Education Company (Jordania), de Magensinus, empresa promotora de servicios de enseñanza (Portugal); del CIPF Carlos Oroza así como la gerente de Feprotur, Beatriz Carballido.

"Vigo es una potencia turística en este momento", dijo, a la vez que aseguró que la ciudad no solo está en condiciones de participar en este tipo de iniciativas internacionales, sino también de aportar su experiencia y su modelo de éxito a otros territorios.

El programa TourVET, en el que participan nueve instituciones entre universidades, asociaciones empresariales y organismos públicos, pretende definir el panorama educativo de los futuros profesionales de turismo en los cuatro países beneficiarios (Túnez, Jordania, Marruecos y Palestina) con un enfoque integral apostando por la responsabilidad ambiental, la preservación cultural y la innovación tecnológica.