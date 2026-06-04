Vigo registra la mayor ocupación hotelera de su historia en un mes de mayo

El sector hotelero de Vigo ha registrado el mejor mes de mayo de su historia. Según datos municipales, la ocupación media durante el pasado mes se situó en el 72,67%, la cifra más alta de la serie histórica de la ciudad.

A través de un audio distribuido a los medios de comunicación, el alcalde de Vigo, Abel Caballero, ha confirmado el dato, destacando los "excelentes" datos turísticos registrados en mayo. El buen tiempo y la celebración de los actos centrales por el Día de las Fuerzas Armadas impulsaron este sector.

Según ha explicado el regidor olívico, la cifra supone un incremento de 17,5 puntos porcentuales respecto al mismo periodo del año anterior. "Estamos ante el mejor mes de mayo de la historia de la ciudad en ocupación hotelera", ha afirmado.

Las cifras de mayo desprenden un "creciente" peso del mercado internacional. Según los datos señalados por el alcalde, el 48% de los turistas que se alojaron en hoteles de la ciudad durante mayo fueron extranjeros. El resto, 15% son gallegos y un 39% visitaron la ciudad desde otras comunidades de España.

Entre los visitantes internacionales destaca especialmente Portugal, que representan el 18,5% del total de turistas extranjeros. También sobresale Estados Unidos, con una cuota próximo al 14%, consolidándose como uno de los principales mercados emisores para Vigo.

"Somos un destino turístico para los Estados Unidos y eso se nota en la calle, donde cada vez se escucha más hablar inglés", ha señalado al respecto Caballero, que ha detallado que el 7,6% de los visitantes son alemanes; el 5,4%, de Irlanda; cerca del 5%, de Reino Unido; y un 3,2%, de Francia.