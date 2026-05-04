La Diputación de Pontevedra aportará fondos para promocionar Peinador en origen

La vicepresidenta de la Diputación de Pontevedra, Luisa Sánchez, ha anunciado este lunes la disposición de la institución provincial a aportar fondos económicos para promocionar el aeropuerto de Vigo en origen. La cuantía se concretará cuando se definan las características de esa promoción turística.

Sánchez ha realizado estas declaraciones tras participar en la reunión del Grupo de Trabajo de Conectividad Aérea de Galicia, celebrada, según ha indicado, "en un clima de entendimiento y con voluntad de aproximar posturas".

La representante provincial ha defendido la necesidad de explorar nuevas vías para potenciar Peinador ante el "fracaso evidente" que, a su juicio, han supuesto las subvenciones a compañías aéreas en Vigo. Con esta posición, la Diputación de Pontevedra se suma a la propuesta planteada por AENA, que cuenta también con el respaldo de la Xunta de Galicia.

El modelo prevé que las aerolíneas que abran nuevas conexiones en la terminal viguesa puedan acceder durante el primer año a distintas ventajas, entre ellas fondos para promoción en origen, los 100.000 euros por ruta y año que aportaría la Xunta y las bonificaciones de tasas del operador aeroportuario.

Sánchez ha señalado que, a partir del segundo año, una vez comprobada la demanda de las nuevas conexiones, "será el mercado quien determine si son rentables o no". La vicepresidenta ha criticado el gasto del Concello de Vigo en subvenciones a aerolíneas durante la última década y ha lamentado que no se haya logrado consolidar ninguna ruta.

Frente a ese modelo, ha reivindicado el potencial de Vigo y las Rías Baixas como destino turístico y de negocios, con un área de influencia de un millón de habitantes, un tejido económico "potente" y capacidad, ha afirmado, para alcanzar los dos millones de pasajeros al año.

Propuesta coordinada para los aeropuertos gallegos

Reunión del Grupo de Trabajo de Conectividad Aérea de Galicia. Xunta de Galicia

El conselleiro de Presidencia, Justicia y Deportes, Diego Calvo, ha confiado este lunes en que se sumen nuevas administraciones tras la incorporación de las diputaciones de A Coruña y Pontevedra, y ha defendido que la tercera reunión del Grupo de Trabajo de Conectividad Aérea de Galicia ha sido "productiva" para avanzar hacia una estrategia coordinada.

La Xunta insiste en que no financiará vuelos, sino acciones de promoción en los mercados de origen de las nuevas rutas confirmadas. Para ello, prevé aportar 100.000 euros por ruta y año, con un máximo de dos nuevas conexiones por aeropuerto, además de abrir la posibilidad de firmar convenios con los ayuntamientos para que sean estos quienes ejecuten las campañas.

El objetivo, según el Gobierno gallego, es complementar los casos de negocio propuestos por AENA y favorecer conexiones que puedan ser rentables y mantenerse en el tiempo.