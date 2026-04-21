Tres cruceros, uno de "ultralujo", atracan en Vigo: "Es un día de máxima relevancia"

Se acerca el periodo estival y esto también se nota en el Puerto de Vigo, que este martes acogerá su primera triple escala de cruceros de esta temporada. Serán, en total, 7.500 turistas los que desembarcarán en la urbe olívica dispuestos a disfrutar de ella. Estos pasajeros viajan a bordo de los barcos "Brittania", "Ventura" y "Le Bellot".

Los barcos estarán en el muelle de Comercio y la Estación Marítima de Trasatlánticos. El más grande es el "Britannia", con 330 metros de eslora. A bordo de este buque, procedente de A Coruña, viajan 4.300 cruceristas y 1.400 tripulantes. Partirá sobre las 17.00 horas hacia Cherburgo (Francia).

El "Ventura", también de la naviera P&O Cruises, tiene 290 metros de eslora y transporta a más de 3.000 pasajeros. Llega desde Southampton (Reino Unido) y pondrá rumbo a Lisboa a las 17:00 horas.

Por último, el "Le Bellot" es un crucero de "ultralujo" de la compañía Ponant, que atracará con 184 pasajeros a bordo, tal y como ha recogido esta mañana Europa Press.

"Es un día de máxima relevancia. La coincidencia de tres cruceros de primer nivel no solo demuestra nuestra capacidad operativa para gestionar grandes volúmenes de pasajeros simultáneamente, sino que reafirma la confianza de las grandes navieras como P&O y Ponant en nuestras instalaciones", ha subrayado el presidente de la Autoridad Portuaria de Vigo, Carlos Botana. "Estamos ante la primera de las escalas triples de un año que será excepcional. Además de las 11 escalas dobles programadas, ya miramos hacia el 2 de septiembre, cuando recibiremos otra triple cita con el "Liberty of the Seas", el "Lona" y el "Mein Schiff 6". Vigo sigue consolidándose como el puerto con mejores infraestructuras del Atlántico para el turismo de cruceros, desde el gran formato hasta el lujo de expedición", ha añadido Botana.