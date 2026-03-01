La Diputación de Pontevedra se promociona en la Feria de Turismo ITB de Berlín para impulsar las Rías Baixas

El presidente de la Deputación de Pontevedra, Luis López, encabeza la delegación de la Diputación en la Feria Internacional de Viajes y Turismo ITB de Berlín, uno de los encuentros más importantes de la industria turística a nivel mundial. El encuentro se celebra entre el 3 y el 5 de marzo y, por primera vez en la historia, el organismo provincial tendrá su propio stand.

Turismo Rías Baixas aprovechará esta cita, que en 2026 celebrará su 60 aniversario, para reforzar su promoción a través de reuniones profesionales, la difusión de materiales y el contacto directo con operadores turísticos y medios de comunicación.

Así, desde la Diputación aseguran que su presencia en la ITB de Berlín permitirá dar a conocer la oferta turística de la provincia a agencias de viajes, aerolíneas y profesionales internacionales, con especial atención al mercado alemán, clave para Galicia, y ampliar la red de contactos del sector. El stand de la Diputación se integrará además en el espacio de Turespaña, lo que contribuirá a aumentar la visibilidad de la marca a nivel internacional.

La participación en la ITB se enmarca dentro del calendario de ferias internacionales en las que Rías Baixas busca ganar presencia fuera de España. Tras regresar a la BTL de Lisboa después de dos décadas de ausencia, el destino contará por primera vez con stand propio en la feria Biocultura-Ecoturismo de A Coruña. A lo largo del año, Rías Baixas también estará presente en Expovacaciones (Barakaldo), Turexpo (Silleda), el Salón Náutico Internacional de Southampton, la WTM de Londres, Xantar (Ourense), Intur (Valladolid) y el IBTM de Barcelona.