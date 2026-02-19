El Concello anuncia "avances muy importantes" para reforzar Peinador: "Vigo tendrá vuelo a Londres"

Vigo volverá a tener conexión aérea con Londres. El Concello de Vigo ha confirmado este jueves "avances muy importantes" para conseguir un vuelo directo desde Peinador con la capital británica.

"No queremos renunciar al vuelo de Londres", ha aseverado el alcalde de Vigo, Abel Caballero, en un audio distribuido a los medios de comunicación. El regidor ha explicado que, tras las reuniones con diversas compañías aéreas en Fitur, ya están "muy cerca de cerrar" la conexión con el Reino Unido.

Por esta razón, ha anunciado que ha enviado una carta al presidente de la Xunta de Galicia, Alfonso Rueda, y al presidente de la Deputación de Pontevedra, Luis López, para exigirles pagar "a tercios" el coste del vuelo. Es decir, Caballero propone al resto de administraciones compartir los gastos de los contratos publicitarios.

"La Xunta debe contribuir porque, que yo sepa, Vigo es Galicia. Y que yo sepa, Vigo es provincia de Pontevedra y vuela gente de toda la provincia", ha afirmado el alcalde, que espera que la respuesta de ambas administraciones sea "positiva y rápida".

Caballero ha detallado que en dicho escrito el Concello aporta toda la documentación, el coste y las condiciones del contrato. "Lo medité mucho y le di muchas vueltas. Con la Xunta y con la Deputación, o sin la Xunta y la Deputación, porque no quieren pagar, Vigo tendrá un vuelo Vigo-Londres-Londres-Vigo", ha reafirmado.

Además, el regidor socialista ha criticado que el gobierno gallego financie vuelos en otros aeropuertos de Galicia y no en Vigo. "Recordemos bien, Ryanair se fue de Santiago porque la Xunta dejó de pagar", ha concluido Caballero, que asegura que el Concello se hará cargo "íntegramente" del vuelo si recibe una respuesta negativa.