Luz verde del Concello de Nigrán (Pontevedra) a la construcción de 25 cabañas de madera

El Concello de Nigrán ha dado luz verde a la construcción de 25 cabañas de madera en un terreno de 1.639 metros cuadrados ubicado en las inmediaciones del Camiño do Lavadoiro y Grolos.

Más concretamente, el ente local le ha dado su beneplácito a "Organiza Nigrán S.L." -entidad que restauró el Pazo de Cea para eventos- para su proyecto de campamento turístico de una estrella, con zona de aparcamiento, caminos peatonales, y cierres vegetales. La inversión será de 3 millones de euros.

"Cremos que é unha moi boa nova para Nigrán porque gañaremos en prazas hoteleiras nunha modalidade de turismo de calidade, sostible e moi respetuoso coa contorna, porque precisamente estas construcións o que buscan é a harmonía máxima coa natureza", manifestó el primer edil de la localidad, Juan González, quien hizo hincapié en el "confort extra" de pernoctar en la misma finca para el asistente a un evento en el pazo.

Según establece la propia licencia, la altura de la edificación no podrá superar los siete metros y la ejecución del proyecto, rubricado por el arquitecto Ramón Ojea, se llevará adelante en dos fases: Una primera que comprende el montaje de nueve cabañas, recepción, caminos e infraestructuras y, una segunda, de montaje de las 16 cabañas restantes, accesos y aparcamientos.

Las cabañas estarán ubicadas al lado del propio Pazo de Cea, una construcción de finales de siglo XVI que fue el hogar, en el XX, de la escritora Elena Quiroga. Se trata de un Monumento histórico artístico y Bien de interés cultural.