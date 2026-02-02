Caballero presenta los datos de FITUR para demostrar que Vigo "incrementa su fuerza turística"
El regidor olívico precisó que la última campaña logró más de 1,6 millones de visualizaciones
También te podría interesar: Vigo, la amable y acogedora ciudad que inventó la Navidad del siglo XXI
El regidor olívico, Abel Caballero, desgranó este lunes los datos relacionados con la presentación de Vigo en FITUR, la Feria Internacional de Turismo que, cada enero, tiene lugar en Madrid -IFEMA-.
En esta edición, la delegación olívica se decantó por enarbolar la bandera navideña en la capital con el programa "Vigo, una Navidad de 365 días". La campaña se extendió también a las redes sociales y, según el regidor vigués, la campaña consiguió más de 1,6 millones de visualizaciones -Instagram, 662.000; TikTok, 473.000; Facebook, 329.000; y YouTube, 210.000-.
"Hay un crecimiento continuo de nuestra campaña turística en redes", precisó Caballero, quien comparó los datos con los años precedentes para demostrar el crecimiento turístico de la ciudad: "Vigo como atractivo turístico mantiene su fuerza, es más, la incrementa año a año", concluyó.