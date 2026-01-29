Dos vuelos chárter conectarán Vigo con Egipto en octubre

El aeropuerto de Vigo contará con dos vuelos chárter con destino a Egipto los próximos 12 y 19 de octubre. Cada uno de ellos ofrecerá 300 plazas y será operado con aeronaves Airbus A320.

Esta iniciativa es fruto de la colaboración entre la dirección del aeropuerto y la agencia de viajes Travelmakers. La directora del Aeropuerto de Vigo, Ana Molés, y los responsables de la agencia local mantuvieron un encuentro este jueves con el objetivo de ampliar la oferta de vuelos desde Peinador, una apuesta que se ha materializado en la organización de estos dos chárter internacionales.

Con esta novedad, el aeropuerto de Vigo continúa avanzando en su senda de crecimiento. Pese a la salida de Ryanair y a quedarse sin vuelos internacionales regulares, Peinador cerró 2025 con más de 1,1 millones de pasajeros, superando las cifras registradas en 2024.