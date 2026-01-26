Récord turístico en la provincia de Pontevedra: 2025 atrajo a 1,8 millones de viajeros

El sector turístico continúa creciendo en la provincia de Pontevedra, alcanzando un récord histórico en el pasado año 2025, con 1,8 millones de personas que visitaron Rías Baixas en 2025. Destaca el incremento del 10% en el turismo internacional.

Así, los datos registrados por la Diputación de Pontevedra reflejan el crecimiento del destino Rías Baixas en los últimos años. En concreto, en 2022 fueron 1,5 millones los visitantes que se acercaron a la provincia de Pontevedra, en 2023 la cifra ascendió a 1,6 millones y en 2024 superó los 1,7 millones de visitantes, de los cuales 573.000 fueron extranjeros.

En lo que respecta al mes de diciembre, la provincia recibió al 38 % de los visitantes que acudieron a Galicia, siendo el 68 % turistas nacionales y el 32 % extranjeros. Asimismo, en lo que va de mes de enero, cerca de 300 personas se acercaron a la sede de Turismo Rías Baixas en el Palacete das Mendoza, en Pontevedra, de las que el 70 % eran españolas y el 30 % extranjeras, procedentes de Estados Unidos, Alemania y Portugal. Entre los motivos para visitar Rías Baixas, los turistas destacaron la oferta de ocio y cultural de la provincia de Pontevedra.

En cuanto al Camino de Santiago, este mes de enero recorrieron alguna de las rutas que atraviesan la provincia de Pontevedra alrededor de 900 peregrinos. El mayor número se registra en el Camino Portugués, seguido del Camino Portugués por la Costa, la Vía de la Plata y el Camino de Invierno. En este caso, más del 78 % de las personas que realizan el Camino son visitantes internacionales, procedentes de Estados Unidos, Italia y Portugal.