Vigo, la amable y acogedora ciudad que inventó la Navidad del siglo XXI

Una ciudad en constante transformación, donde las sonrisas navideñas se extienden los 365 días del año

Si por algo destaca Vigo es por la amabilidad de su gente y sus calles. Las sonrisas navideñas se extienden los 365 días del año en un destino de primer nivel que cuenta con múltiples atractivos en cada una de las estaciones.

Vigo es una ciudad vibrante, moderna y acogedora, que ha transformado por completo cómo se entiende la Navidad del siglo XXI. Un fenómeno turístico que ha situado a la urbe olívica en el mapa internacional, despertando la curiosidad de millones de personas.

Desde mediados de noviembre, la ciudad brilla con más fuerza que nunca con la Navidad. Su imponente árbol ubicado en Porta do Sol es el epicentro de esta celebración que ha revolucionado la imagen de Vigo, ahora reconocida por el afecto y la cercanía que desprende su gente.

También son amables las calles. Pasear por Vigo es disfrutar de una nueva forma de movilidad. Ascensores, rampas y escaleras mecánicas conforman un modelo pionero en España que conecta barrios. De este espíritu innovador ha nacido el nuevo icono arquitectónico de la ciudad: el HALO.

Ahora bien, Vigo ofrece un sinfín de experiencias durante todo el año que atrae a millones de personas en cualquier época del año. Desde carnaval a Navidad, la ciudad mantiene su carácter hospitalario gracias a su calidad de vida y a su completa oferta cultural.

Carnaval, A Reconquista, O Marisquiño y unos paisajes únicos la convierten en el nuevo hogar de cualquier viajero. Vigo no es un destino de paso, es una ciudad para disfrutar los 365 días del año, desde invierno con un chocolate caliente en su histórica Alameda hasta verano en una de sus maravillosas playas.

El mejor plató de cine a cielo abierto

De la mano de Vigo Film Office, la ciudad, su ría y las luces más famosas del mundo se han convertido en un imán para rodajes de todo tipo. Especialmente en el sector publicitario, ya que múltiples marcas internacionales han escogido la Navidad y sus valores positivos para localizar sus campañas.

La Lotería de Navidad, Mutua Madrileña, Repsol y Suchard son algunas de las empresas que han ubicado sus spots publicitarios en Vigo. La multitud de localizaciones en un espacio reducido, así como la implicación, sensibilidad y coordinación del Concello, facilitan el trabajo de las productoras.

El cine y la televisión no se quedan atrás. Películas como Apocalipsis Z y Rondallas y series como Ágata y Lola han aprovechado las espectaculares luces de Navidad para incluirlas en sus historias, convirtiendo a Vigo en el mejor plató de cine a cielo abierto.

Un referente para las empresas

Vigo también es economía. Los vigueses y las viguesas fabrican ilusión en Navidad, pero desde barcos y coches hasta tecnología de última generación. Así es como la ciudad se ha consolidado como un referente destacado del turismo MICE (Meetings, Incentives, Conferences and Exhibitions).

Se trata de una apuesta estratégica del Concello, que busca diversificar el modelo turístico para atraer a perfiles profesionales. El crecimiento del sector ha sido constante y en 2025 ha superado los 130 eventos, un hito histórico alcanzado gracias a eventos como Conxemar o Vigo Global Summit.

Espacios como el Instituto Ferial de Vigo (Ifevi), el Auditorio Mar de Vigo, la Universidade de Vigo y diversos hoteles conforman una red de sedes versátiles que permiten acoger citas de muy distinta naturaleza; encuentros de referencia en ámbitos como sanidad, industria o tecnología.

Además, la ciudad cuenta con infraestructuras modernas y adaptables. Buenas conexiones ferroviarias y aéreas, así como una oferta hotelera capaz de absorber grandes volúmenes de visitantes convierten a Vigo en un destino competitivo y atractivo.