Caballero, sobre su agenda en Fitur: "Me voy a entrevistar con cinco líneas aéreas"
Vigo presentará este jueves, 22 de enero, su campaña turística en la feria que se celebra en Madrid bajo el título "Vigo, una Navidad de 365 días"
Este próximo jueves, 22 de enero, Vigo presentará en Fitur su campaña turística para 2026 bajo el lema "Vigo, una Navidad de 365 días" en el stand de Turespaña a partir de las 14:00 horas. Además, en la feria que se celebra en Madrid, también se dará a conocer la ciudad como plató abierto de la mano de la Vigo Film Office.
En esta cita, el regidor olívico ha avanzado que mantendrá varios encuentros con líneas aéreas; concretamente, con 5: Vueling, Volotea, Air Nostrum, Binter y Wizz Air. Además, su agenda incluye una decena de entrevistas con medios locales y nacionales. "No tengo tiempo ni para respirar", ha bromeado.
Hay que recordar que Peinador cerró el 2025 con más de 1,1 millones de pasajeros, superando las cifras de 2024. Un "muy buen resultado", esgrimía Caballero hace una semana, que avanzaba que AENA estudia nuevos destinos para la terminal viguesa, una vez que este año ha perdido su única conexión internacional, a Londres, tras la marcha de Ryanair.