El deporte, eje de la campaña de promoción turística de la Diputación de Pontevedra para las Rías Baixas

El deporte como "clave" para "desestacionalizar" el turismo en las Rías Baixas y atraer viajeros interesados por un estilo de vida activo.

Este es el enfoque de la campaña de promoción turística de las Rías Baixas que ha presentado este jueves la Diputación de Pontevedra en Vigo, un acto al que asistieron más de 200 personas y que se celebró en el Hotel Pazo Los Escudos de Vigo.

La actriz viguesa Marta Larralde ha sido la encargada de abrir el acto, pertrechada con un traje de neopreno, aletas y una maleta. Con la premisa de conocer a quién pertenecía esa maleta, que "encontró" antes de llegar, ha ido dando paso a diferentes autoridades.

Así, el alcalde de Baiona, Jesús Vázquez Almuiña, y Cesáreo Pardal, presidente del Clúster de Turismo de Galicia, han reivindicado que "el que viene, repite" porque "hay de todo" y han destacado el turismo deportivo como "peso pesado" para el Clúster, por lo que han celebrado la "apuesta necesaria" por parte de la Diputación.

También pasó por el escenario la vicepresidenta de la Diputación, Luisa Sánchez, que ha destacado las ayudas a la formación de mujeres en puestos de entrenadoras y árbitras, insistiendo también en la cantidad de eventos deportivos celebrados cada año en las Rías Baixas.

Rías Baixas como meta y destino

Tras la emisión del vídeo de la campaña de Turismo de las Rías Baixas, en el que se reivindicaba la importancia de "desconectar", Larralde ha dado la palabra al presidente de la Diputación de Pontevedra, Luis López, que ha arrancado con un símil entre el turismo de las Rías Baixas y una carrera, donde el punto de partida es Vigo y el recorrido pasa por zonas como Santa Tegra, O Salnés, Pontevedra u O Deza.

De ahí el lema de la campaña: "Rías Baixas: tu meta, tu destino".

Una carrera que, según López, cuenta con anfitriones de "calidad", que son los cerca de un millón de pontevedreses, mientras que los inscritos son los turistas. En este símil, la famosa comida gallega ha sido el "avituallamiento" de estos participantes.

López ha presentado el deporte como "clave" para desestacionalizar una provincia en la que "no cabe la turismofobia". "Quiero mandar un mensaje claro. Somos conscientes de la problemática en momentos puntuales donde puede haber multitudes, masificaciones. En un mundo polarizado, hostil, quiero dejar claro que en las Rías Baixas no cabe la turismofobia", ha sentenciado.

Luis López ha dicho que es un "honor" organizar esta "carrera" presidiendo la Diputación, insistiendo en la "meta" que son las Rías Baixas para que más personas las conozcan y repitan.