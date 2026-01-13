Unas 900 personas se formaron con la Federación de Hostelería de Pontevedra en 2025

Cerca de 900 personas se formaron este pasado 2025 en distintos cursos de la Federación Empresarial de Turismo y Hostelería de Pontevedra (Feprotur) y de la mano de la Consellería de Emprego, Comercio e Emigración, así como del Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes.

La mayoría de las acciones formativas, puntualizan desde Feprotur, estuvieron dirigidas a personas desempleadas. Más concretamente, se atendió a cerca de 300 personas relacionadas con la hostelería en la provincia de Pontevedra.

Entre los cursos más demandados destacaron los de Manipulador de alimentos, Inserción laboral y técnicas de búsqueda de empleo, así como el programa "Actívate", orientado a la presentación de proyectos. En total, se impartieron cerca de 500 horas de formación distribuidas en 24 cursos.

En cuanto a las formaciones del Ministerio de Educación, Feprotur atendió 200 solicitudes, de las cuales, la práctica totalidad eran personas demandantes de empleo. El perfil más numeroso fue el de mujeres de entre 30 y 54 años. En total, se impartieron 17 acciones formativas con cerca de 1.000 horas de estudio.

Feprotur también impartió el pasado año formación en Sensibilización Medioambiental vinculada al Quinto Colector, en la que participaron un total de 164 personas a través de 17 jornadas de una hora de duración cada una.

Por último, la federación llevó a cabo otras jornadas con cerca de 100 participantes y organizó la primera edición del Foro de Turismo de Feprotur, que reunió a otro centenar de asistentes y en el que se abordaron las claves para el turismo responsable y la aplicación de la inteligencia artificial en el sector.

"Estamos muy concienciados de que la formación es clave para nuestro sector. En este primer trimestre de 2026 sigue siendo un objetivo prioritario, y en lo que va de año ya empezamos a ofertar cursos de marketing gastronómico", aclaró la gerente de Feprotur, Beatriz Carballido. "El turismo debe estar a la altura de las exigencias de un mercado cada vez más internacional y debemos liderar esta profesionalización. Uno de los objetivos de la federación es despertar vocaciones y contar con profesionales orgullosos de formar parte del sector".