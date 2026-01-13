Más afluencia en Peinador: el aeropuerto de Vigo cierra 2025 con más pasajeros que un año atrás

Pese a la salida de Ryanair y quedarse sin vuelos internacionales, el aeropuerto de Vigo ha crecido en 2025. Peinador cerró el año con más de 1,1 millones de pasajeros, superando las cifras de 2024. Un "muy buen resultado", en palabras del alcalde Abel Caballero, quien ha avanzado que AENA estudia nuevos destinos para la terminal viguesa.

En concreto, Peinador ha recibido 1.114.810 pasajeros, un 5,3% más que en 2024. Del total de viajeros, 1.112.661 usaron vuelos comerciales: 1.059.709 en viajes nacionales y 52.952 en vuelos internacionales.

Estas cifras, además de indicar un incremento de pasajeros nacionales (+4,4%), han reforzado la idea municipal de la mayor demanda de vuelos internacionales desde el aeropuerto de Vigo. Los viajes supranacionales crecieron un 26,3% en 2025.

Por otro lado, cabe destacar que las operaciones aumentaron un 8,6% con respecto a 2024 y alcanzaron los 12.511 movimientos de llegada y salida. De este total, 8.469 fueron vuelos comerciales nacionales y 971 internacionales.

También se incrementó el tráfico de mercancías: alcanzó las 421 toneladas de carga, casi un 34% más que el año anterior.

Nuevos vuelos desde Vigo

El alcalde Abel Caballero ha celebrado los números del aeropuerto, que contradicen a "aquellos que afirman que va mal y está desolado". "A ver si vemos los datos", ha recriminado en referencia al PP de Vigo, que reclamó al Concello una "política activa" para captar vuelos para Peinador.

"Sería bueno que miráramos los datos, porque el haber crecido un 2,4% en el mes de diciembre con respecto al año pasado, que también hubo Navidad y, por tanto, en las mismas condiciones, es un muy buen dato", ha valorado el regidor socialista.

Caballero, además, ha avanzado que este martes a la tarde se reúnen técnicos del Concello con AENA para estudiar nuevos destinos para la terminal viguesa. Así, el alcalde ha vuelto a reclamar a la Deputación y a la Xunta dividir a tres el coste de promoción de los futuros vuelos.

"Vuelos como Londres, vuelos como París, vuelos como Milán, otros vuelos en España, que pueden necesitar una ayuda económica", ha afirmado el regidor olívico, que ha exigido al gobierno gallego que "dé publicidad a los contratos publicitarios que tiene con compañías aéreas a través de Turgalicia".

De esta forma, el alcalde ha vuelto a denunciar el trato desigual que considera que recibe el aeropuerto de Vigo con respecto al de Santiago de Compostela. Caballero ha recordado que la Xunta financiaba los vuelos de Ryanair en la capital gallega.