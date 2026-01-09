Vigo cierra un mes de diciembre de alta ocupación turística: "Seguimos batiendo récords con la Navidad"

"Seguimos batiendo récords con la Navidad", ha presumido este viernes el alcalde de Vigo, Abel Caballero, tras anunciar los datos de ocupación hotelera del mes de diciembre.

Un mes en el que se ha alcanzado el 75% de ocupación, frente al 70% que se registró el mismo mes de 2024 y que Caballero ha definido como "impresionante".

De los visitantes, el 9,7% provenía de Galicia, mientras que del resto de España fue un 47,7%. El 42,6% fueron turistas internacionales, entre los que destacan los portugueses, un 70%. "Portugal redescubrió la Navidad y afluyen de una forma extraordinariamente importante a los hoteles", ha puntualizado Caballero.

Del resto de visitantes extranjeros, el 5% eran de Italia y el 4,5% de Estados Unidos, de Alemania y de Francia, entre otros países.