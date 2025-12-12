Interior del aeropuerto de Peinador, en Vigo.

Interior del aeropuerto de Peinador, en Vigo.

El aeropuerto de Vigo supera el millón de pasajeros antes de finalizar el año

En noviembre, registró un total de 96.054 viajeros, lo que supone un aumento del 9,9% con respecto a 2024, y realizó 1.101 aterrizajes y despegues, un 17,6% más que el mismo mes del pasado año

Este pasado mes de noviembre ha revelado excelentes datos en lo que se refiere al aeropuerto de Vigo, con un aumento general en viajeros y vuelos con respecto al mismo mes del año pasado y superando el millón de pasajeros a un mes de finalizar 2025.

Según ha informado Aena, el pasado mes Peinador registró un total de 96.054 pasajeros, un 9,9% más que en noviembre de 2024. Del total, 95.928 fueron viajeros comerciales: 92.101 se desplazaron en conexiones nacionales (+9,8%), mientras que 3.827 lo hicieron en vuelos internacionales (+8,8%).

En lo que se refiere a los vuelos, se operaron 1.101 aterrizajes y despegues, un 17,6% más con respecto al pasado año; de ellos, 782 fueron vuelos comerciales: 702 con origen o destino nacional y 80 internacionales.

Así, la suma total de pasajeros entre enero y noviembre alcanza un total de 1.017.683, un 5,6% más que en el mismo periodo de 2024, y ha gestionado 11.573