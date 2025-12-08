Luz verde a la construcción de un campamento turístico en A Estrada (Pontevedra)

La Xunta de Galicia, a través de la Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático, ha dado luz verde a la construcción de un campamento de turismo de más de 6.100 metros en el lugar de Bouzas, parroquia de Couso (A Estrada).

Promovida por Casiñas da Ponte, SL, la iniciativa turística consistirá en un complejo formado por cinco cabañas de madera, una zona reservada para tienda de campaña y otra cabaña de mayores dimensiones que será la recepción, almacén y zonas comunes y servicios. La zona de cabañas tendrá una ocupación máxima de 25 personas, mientras que la de acampada será de 12 personas.

El informe de impacto ambiental (IIA) concluye, tal y como ha recogido Europa Press, que "no son previsibles" efectos adversos significativos derivados del proyecto. Eso sí, el proyecto deberá cumplir con cuestiones como la protección de la atmósfera, de la población y de la salud, de las aguas y lechos fluviales, del suelo y de las infraestructuras, de la gestión de residuos, de la integración paisajística y restauración, así como del patrimonio natural y cultural.

Una vez que ya se ha emitido el informe de impacto ambiental (IAA), la resolución se remitirá a la Axencia de Turismo de Galicia, se anunciará en el Diario Oficial de Galicia (DOG) y se pondrá a disposición a través de la página web de la Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático.