Peinador registró un aumento de vuelos en septiembre, aunque con menos pasajeros

El Aeropuerto de Vigo ha hecho balance del mes de septiembre, periodo en el que registró un menor número de pasajeros, pero más vuelos. Así, 92.952 pasajeros hicieron uso de este servicio el pasado mes, esto es, un 7,4% menos que con respecto al mismo mes en 2024. Más concretamente, del total de pasajeros de vuelos comerciales, 87.492 emplearon vuelos nacionales y 5.260 vuelos internacionales.

Por otro lado, en cuanto al número de vuelos, en el citado periodo un total de 1.128 vuelos operaron en la pista viguesa, o sea, un 6,6% más que en septiembre de 2024. De esta cantidad, 775 fueron vuelos comerciales -679 con origen o destino nacionales y 96, internacionales-. En cuanto al movimiento de mercancías, el Aeropuerto de Vigo operó 25,7 toneladas.

Si nos vamos a lo acumulado, en los nueve primeros meses del año, el aeropuerto olívico registró un total de 831.062 pasajeros, un 5,9% más que en el mismo periodo del año anterior. Los movimientos de aterrizaje y despegue sumaron entre enero y septiembre un total de 9.357 operaciones, un 7,9% más que en los nueve primeros meses del año anterior.

En total, los aeropuertos del Grupo Aena -compuesto por los 46 aeropuertos y dos helipuertos en España, el Aeropuerto de Londres-Luton y 17 aeropuertos en Brasil- cerraron el mes de septiembre de 2025 con 35.760.852 pasajeros, un 2,7% más que en el mismo mes de 2024; gestionaron 299.292 movimientos de aeronaves, un 2,4% más que en 2024; y transportaron 132.905 toneladas de mercancía, un 9,9% más que el año pasado.