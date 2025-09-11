Los hosteleros de Pontevedra critican la nueva ley antitabaco: "Nos convierte en policías"

La ley antitabaco acaba de empezar su camino parlamentario. Quedan meses de tramitación, pero el Gobierno ya ha puesto las primeras piedras para su implantación, lo que inquieta a los hosteleros de la provincia. La Federación Empresarial de Turismo y Hostelería de Pontevedra (Feprotur) ha advertido este miércoles que la norma les impone una función de vigilancia que no les corresponde.

La nueva ley antitabaco prevé la prohibición de fumar en las terrazas de bares y restaurantes, por lo que, según la patronal, trasladará a los profesionales la responsabilidad de velar por su cumplimiento. "Una tarea que no les corresponde y que los convierte en policías", ha asegurado su presidente, César Sánchez-Ballesteros.

Feprotur ha subrayado que la prohibición se limita únicamente al espacio de la terraza, mientras que a escasos metros cualquier persona podrá fumar sin restricción. Para la federación, esta contradicción pone de relieve "la falta de coherencia" de una norma "que penaliza al sector hostelero y genera un clima de tensión innecesario entre trabajadores y clientes".

"Creemos que es más eficaz educar que prohibir. La sensibilización de la sociedad en torno al tabaquismo es una vía más efectiva que imponer prohibiciones que carguen sobre nuestros profesionales", han señalado desde la patronal.

Además, Feprotur considera que la medida puede tener un impacto negativo en "la experiencia del visitante y en la imagen de un sector clave —el turístico— para la economía nacional". La federación ha recordado que España sería el único país de Europa que prohíba fumar en terrazas.

Por otro lado, la patronal ha criticado que el anteproyecto de ley aprobado en Consejo de Ministros "ha rebajado la presión sobre la industria tabacalera al excluir medidas como el empaquetado genérico". En este sentido, han incidido en que una veintena de países tienen en marcha normas similares que "sí que han demostrado su efectividad".

"Feprotur pide que se abra un debate en el que se valoren alternativas a la prohibición, dando prioridad a la concienciación social y la corresponsabilidad ciudadana, en lugar de trasladar esa carga a los camareros y hosteleros", han demandado desde la patronal hostelera de Pontevedra.