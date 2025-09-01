Organizaciones solicitan una reunicion con el Concello de Vigo para debatir la tasa turística

La plataforma Fronte á Masificación Turística Vigo-O Morrazo, compuesta por 18 organizaciones sociales, vecinales, ecologistas y sindicales, ha enviado una carta al Concello de Vigo solicitando una reunión ante la apertura del periodo de consulta para la implantación de una tasa turística en la ciudad.

Tal y como recuerda la plataforma, el Concello anunció un proceso de diálogo con los agentes sociales y sectores afectados por la implantación de una tasa turística. En este contexto, la plataforma ha solicitado información sobre cómo se concreta esta medida y a donde irían destinados los 2 millones de euros que esperan recaudar con la tasa.

La plataforma considera que la tasa turística no es solución por sí sola a la masificación turística que vive Vigo, especialmente en los meses de Navidad, aunque "su implementación pone de manifiesto el reconocimiento de los impactos negativos de la sobreexplotación turística que sufre el municipio", dicen.

Además, solicitan que el dinero recaudado ayude a mitigar los múltiples impactos del turismo sobre la ciudad.