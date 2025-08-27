Las Rías Baixas consolidan su liderazgo turístico en Galicia con un crecimiento del 6 % en julio Diputación de Pontevedra

El destino turístico Rías Baixas registró en julio un aumento del 6% en visitantes, tanto nacionales como internacionales, alcanzando una estancia media de 2,47 días.

Así lo ha anunciado el presidente de la Diputación de Pontevedra, Luis López, que ha añadido que, según datos contrastados con el INE, la provincia concentró el 37,45% del turismo de toda Galicia, con 61.321 visitantes extranjeros, lo que supone un incremento del 5,67% respecto al mismo mes del año anterior. La ocupación hotelera se situó en el 60,48%, con Sanxenxo, O Grove y Pontevedra a la cabeza.

López aprovechó la presentación de la nueva imagen de la Oficina de Turismo de A Estrada, que ha renovado el certificado de Q de Calidad para destacar la campaña "¿Cando voltas?", centrada en promocionar los 61 municipios que forman parte de Rías Baixas y no solo su franja atlántica.

"Queremos desestacionalizar, descentralizar y apostar también por el interior, porque las Rías Baixas son mucho más que costa", subrayó el presidente, acompañado por la diputada de Turismo, Nava Castro, y el alcalde de A Estrada, Gonzalo Louzao.

La Diputación también reforzó la red de Oficinas de Turismo Rías Baixas con una inversión de 260.000 euros, un 13% más que el año anterior, para mejorar servicios, atención y certificaciones de calidad. Además, adelantó cifras positivas del mes de agosto: hasta el día 21, la sede del Palacete das Mendoza recibió 5.300 visitantes, mientras que los castillos de Soutomaior y Sobroso registraron 3.831 y 1.059 visitas respectivamente.

También se incrementó en un 6% el número de peregrinos en el Camino de Santiago a su paso por la provincia, consolidando al Camino Portugués y al Portugués por la Costa como las rutas más concurridas.