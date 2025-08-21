La cara b del turismo en las Rías Baixas: la "invasión" de autocaravanas de O Grove (Pontevedra)

La camperización de furgonetas y viajar en autocaravana está más de moda que nunca. Bien lo saben en O Grove (Pontevedra), donde la proliferación de estos vehículos desde la pandemia ha derivado en una marea de quejas al concello, que ya ha mostrado su intención de prohibir su estacionamiento.

A Toxa, San Vicente do Mar o A Lanzada siempre han sido destinos predilectos para esta modalidad de turismo, pero, "desde hace dos o tres años y, concretamente, este año, el fenómeno autocaravana es un exceso".

Estas son palabras del alcalde de O Grove, Jose Cacabelos, que ha calificado de "invasión" y "atentado ecológico" esta forma de viajar. "Ahora mismo hay en acampada libre una media de entre 300 y 500 autocaravanas", asegura a Treintayseis.

Cacabelos denuncia que "acampan donde les conviene", en "sitios privilegiados", y "ocupan una serie de espacios que impiden que los usuarios de las playas "puedan tener aparcamiento". "Cuando realizan esa actividad supone que tenemos 400 apartamentos turísticos sin controlar", añade el regidor socialista.

No sólo el Concello ha manifestado su rechazo a la proliferación de este tipo de vehículos en O Grove. También la oposición considera este uno de los problemas a los que se enfrenta la localidad.

"Vaya por delante que no estamos en contra de este modelo de hacer turismo, tan respetable como cualquier otro, pero está proliferando mucho y genera problemas con el uso de espacio público", explica el portavoz del PP de O Grove, Pablo Leiva.

Además, como recuerdan desde Esquerda Unida, el autocaravanismo viene generando tensiones en O Grove desde antes de la pandemia, momento a partir del cual "se multiplicó, se triplicó" su presencia en la península. Su portavoz, José Antonio Otero, explica a Treintayseis que en 2016 ya realizaron una propuesta para habilitar espacios públicos reservados para las autocaravanas.

Desde el BNG también han recordado que presentaron una moción al respecto hace tres años y, por ello, han querido "felicitar" al alcalde "por abrir los ojos en su décimo año de mandato y reconocer la necesidad de establecer una ordenanza para regular el uso de autocaravanas".

¿Qué problemas generan las autocaravanas?

La legislación no prohíbe el estacionamiento de autocaravanas, tan sólo la acampada, que tan sólo se da lugar en caso que los viajeros desplieguen mesas, toldos, mangueras para ducharse o algún elemento en las inmediaciones del vehículo. "Esta es la trampa", según Cacabelos.

"Vamos a ser sinceros y honestos todos: ¿Alguien se puede creer que una autocaravana donde viven tres personas puede aparcar en el mismo sitio durante cinco días y realmente lo que está haciendo es una función de aparcado?", critica el alcalde.

Y es que, junto al uso del espacio público, estos vehículos generan aguas residuales y basura cada día de "estacionamiento", que muchas veces terminan en los entornos naturales donde suelen aparcar. Es el caso de la Playa de las Pipas, según denuncian.

Por este motivo, el regidor socialista considera este tipo de turismo un "atentado ecológico" y añade que "muchas veces" los autocaravanistas "revientan las puertas de los baños de las playas para coger agua potable".

Además, el PP de O Grove explica que se acumulan en algunas zonas, como es el caso de la playa de las Pipas, impidiendo el acceso a los servicios de emergencia. La falta de inspección y control, añade su portavoz, agrava la situación porque provoca "un efecto llamada", lo cual genera más tensión con los vecinos.

En este sentido, Juan Antonio Otero (EU) señala que hace falta una ordenanza municipal que regule este tipo de turismo, que también tapa la visibilidad de una casa o de un comercio local y su escaparate debido a las dimensiones de los vehículos.

Los autocaravanistas responden

"Nosotros sabemos que cada vez hay más autocaravanas y que en ciertos puntos turísticos como O Grove hay cierto colapso", explica a Treintayseis el tesorero de la Asociación Galega de Autocaravanas (AGA), Cesáreo González, quien recalca que también hay "un colapso de turismos y de turistas en general".

Por esta razón, les molesta las palabras del alcalde de O Grove, especialmente cuando les definen de "atentado ecológico". "Las autocaravanas son muy sostenibles, consumen muy poca agua, muy poca energía y depositamos los residuos donde corresponde", defiende González.

Aún así, son conscientes de que en sus filas cuentan con "ovejas negras" que pueden no cumplir la norma, especialmente con las camperizaciones que no cuentan con baño propio y otros servicios con los que sí cuentan las autocaravanas tradicionales.

Falta de infraestructura

Como solución, el alcalde Cacabelos ya ha anunciado la creación de una ordenanza para la prohibición del estacionamiento de autocaravanas en O Grove. Desde AGA, rechazan esta alternativa por completo y critican que este municipio no cuenta con ningún área pública de autocaravanas, adaptado para la gestión de sus residuos y aguas grises.

"La solución no es prohibir el acceso, eso es ilegal totalmente", afirma Cesáreo González, cuya posición resulta no encontrar cobijo en el pleno municipal. "Habrá una invasión real de autocaravanas hasta que se nos escuche", avisa.

"Sé que es complicado y seguramente genere una batalla legal, pero nosotros queremos exprimir al máximo la ley para determinar unos espacios donde las autocaravanas no puedan aparcar", ha incidido el regidor de O Grove.

Donde sí se encuentran sus puntos de vista es en la necesidad de más infraestructuras en O Grove. Por ejemplo, la propuesta de EU de 2016 ya incluía la construcción de dos espacios diferenciados para autocaravanas, donde pudieran "pernoctar una o dos noches, con toma de agua y de electricidad pagando".

Cacabelos descarta por completo esta opción. Afirma que necesitarían un terreno mínimo de 10.000 metros cuadrados, los cuales no dispone el Concello, y recuerda que esa oferta ya se está trasladando a través de la iniciativa privada.

20 millones de euros para transformar O Grove

Ahora bien, el alcalde no esconde la necesidad de O Grove de adaptarse a una llegada de turistas cada vez mayor. "Colectivamente requiere una reflexión porque requieren un financiación para mejorar las infraestructuras que nos demandan los propios vecinos", indica.

En concreto, calcula que su municipio necesitaría un total de 20 millones de euros para ejecutar estas mejoras de infraestructura: triplicar el depósito de agua, duplicar la depuradora de San Vicente do Mar, mejorar la red de abastecimiento, triplicar la capacidad de gestión de residuos, duplicar el personal de limpieza de calles y ampliar los efectivos de policía.

"Necesitamos financiación", afirma Cacabelos, que asegura que con los presupuestos prorrogados con los que cuenta ahora mismo su gobierno pueden hacer "muy poco" y que precisan de un plan de inversiones a largo plazo que incluya desde fondos europeos hasta autonómicos.