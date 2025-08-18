Los hoteles de Vigo alcanzan una ocupación del 97% durante el puente: "Es un nivel superlativo"

La falta de transporte debido a los incendios de Ourense, León y Zamora parece no haber afectado a los turistas que llegaron este fin de semana a Vigo. Los hoteles de la ciudad han alcanzado un nivel de ocupación del 97% durante el puente de agosto.

"Vigo sigue batiendo récords de turismo", ha asegurado el alcalde de Vigo, Abel Caballero, en un audio distribuido a los medios de comunicación, en el que ha recordado que la ciudad es "una potencia turística".

El alcalde considera que la ciudad "atrae a la gente", como se pudo ver estos tres días en los que "se veía a la gente disfrutando de la ciudad".

"Vigo es turismo", ha concluido el regidor socialista, quien considera las cifras de ocupación "un nivel superlativo". "Es un lleno total", ha incidido.