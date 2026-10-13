El ForoTelecos pone de relieve que Galicia registró 6,11 millones de teleconsultas de atención primaria en 2025

El Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos de Telecomunicación de Galicia (COETTGA) y la AGGETT impulsarán la VII edición del ForoTelecos Galicia, que tendrá lugar el viernes 16 de octubre en el Palacio de La Oliva de Vigo bajo el lema "Telecomunicaciones que conectan vidas".

Los ingenieros gallegos ponen de relieve que detrás de cada consulta médica por videollamada, un paciente crónico monitorizado desde casa, o una ambulancia con acceso a la red sanitaria en plena carretera hay un teleco. En este sentido, apuntan, no se trata de casos aislados: en 2025 se registraron en Galicia 6,11 millones de teleconsultas en atención primaria, según el Ministerio de Sanidad, y en octubre de 2025 la plataforma Telea del Sergas hizo seguimiento a más de 23.000 pacientes crónicos, según la Xunta.

La tecnología y las telecomunicaciones están transformando el avance de la ciencia y la medicina según estos profesionales, pues permiten diagnósticos más rápidos, una atención más conectada y nuevas soluciones capaces de salvar vidas. "Cuando una red funciona nadie se acuerda de ella. Cuando falla, se nota en una consulta, en una urgencia o en una ambulancia", remarcan. "'Telecomunicaciones que conectan vidas' quiere decir eso: ingeniería que está al lado de las personas cuando más la necesitan", anota José Manuel Martínez Pérez, decano del COETTGA.

El colegio de ingenieros ya advirtió en plena pandemia que las telecomunicaciones eran "vitales para la detección precoz de los casos infectados, el análisis de la evolución de la enfermedad, la coordinación y el desarrollo de vacunas o medicinas".

Por otro lado, en 2023 y tras la caída del sistema del Sergas, subrayó que la tecnología ayuda a evitar situaciones que dejan "completamente desamparados a los ciudadanos y a los profesionales sanitarios".

Un sector en crecimiento

Los graduados e ingenieros técnicos de telecomunicación, profesionales altamente capacitados en el diseño, la implementación y el mantenimiento de sistemas de comunicaciones y de tecnologías de la información, serán los protagonistas de este foro.

El hipersector TIC gallego (TIC y contenidos digitales) cerró 2025 con 29.815 trabajadores, un 2,5 % más que el año anterior, según la Xunta. Y el trabajo de estos profesionales cruza todas las áreas: una nota del colegio recogía en 2020 que las infraestructuras que gestionan estos ingenieros permiten que "industrias, comercios, sanidad, defensa, transportes, turismo y muchas transversales más" presten sus servicios.

Por el foro han pasado, y han recibido los Premios Enxeño, desde quien era CEO de Cellnex en España cuando fue premiado, en 2023, hasta los cofundadores de la ingeniería acústica Sonen, con más de 2.000 proyectos locales e internacionales; desde un ingeniero técnico cuya empresa tiene equipos de televisión digital en 65 países hasta el fundador de SPARC Foundry (hoy Ardora III-V), empresa de semiconductores III-V con sede en Vigo.

Programación

El evento arrancará a las 18:00 horas con la apertura de puertas y, diez minutos más tarde, dará comienzo la jornada técnica "DriveTest Galicia 5G", que conducirá Santiago Moroño, de la junta directiva del COETTGA. Presentará el estudio de campo que la AGGETT y el COETTGA realizaron este año con el apoyo de la Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia (Amtega): unos 6.000 km recorridos midiendo sobre el terreno, con pruebas reales de drive test, la cobertura móvil en las diferentes tecnologías, con atención especial a la itinerancia, en las principales carreteras y trayectos ferroviarios de Galicia y con las operadoras que tienen infraestructura propia.

El estudio mide la experiencia de usuario y la calidad de servicio que recibe quien viaja, en movimiento y con una metodología técnica, fiable y contrastada. Busca localizar las zonas con carencias reales de servicio y conocer el grado de cumplimiento de los objetivos europeos de conectividad. La Unión Europea fijó para 2025 una cobertura 5G ininterrumpida en las principales vías de transporte terrestre (Comisión Europea, 2016) y, para 2030, redes inalámbricas de alta velocidad con un rendimiento equivalente, como mínimo, al del 5G en todas las zonas pobladas (Decisión (UE) 2022/2481).

Los resultados se publicarán como datos abiertos, para que cualquiera pueda usarlos y para facilitar la planificación de futuras inversiones y la mejora de la conectividad, la seguridad vial y el transporte. El COETTGA no adelanta conclusiones: las presenta el viernes. "Medimos para saber qué cobertura hay y dejamos los datos en abierto para que los use quien quiera. En una carretera o en un tren, la cobertura es mucho más que comodidad, y por eso queremos datos reales para decidir dónde invertir", explica el decano.

En ediciones anteriores, el colegio defendió una Consellería de Telecomunicacións; la incorporación de graduados e ingenieros técnicos de telecomunicación en todos los ámbitos de la administración, también en las entidades locales, supramunicipales y autonómicas; y más visibilidad de la profesión entre los jóvenes y las mujeres. En 2024, el decano pidió además humanizar las telecomunicaciones y reducir la brecha digital.

Una velada con premios y cena de gala

La velada continuará a las 20:00 horas con la recepción de autoridades y el cóctel de bienvenida; a las 21:00 horas, con la entrega de los Premios Enxeño 2026, y a las 21:45 horas se celebrará una cena de gala y un encuentro de networking.

Los Premios Enxeño nacieron con el foro. Según el COETTGA, lo que los distingue es quién decide: son los propios profesionales de las telecomunicaciones quienes reconocen a los mejores proyectos. En ediciones premiaron trayectorias profesionales, iniciativas empresariales, investigación que llega a la empresa, trabajo en las administraciones y talento joven, además del Ingeniero del Año.

"Estos premios nos los damos entre profesionales. Reconocen trabajos del más alto nivel, con impacto internacional y de forma transversal en las telecomunicaciones, y quien sube a recoger uno sabe que se lo da su propia gente", concluye el decano.

La VII edición cuenta con la colaboración institucional de la Xunta de Galicia, Xacobeo 2027, la Deputación de Pontevedra y el Concello de Vigo, y con el patrocinio de PITT y Allied Telesis (platino); Cellnex, Orange y Palo Alto Networks (oro); y Televés, Gradiant y Centum (plata).