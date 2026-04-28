Vigo acogerá el foro de referencia de la industria biotecnológica en Galicia y Europa

Vigo se convertirá los próximos días 6 y 7 de mayo en el epicentro de la industria biotecnológica europea. El auditorio Mar de Vigo acogerá el 'Galicia Biodays 2026', el foro de referencia del sector y de las Ciencias de la Vida del Espacio Atlántico Europeo.

El evento contará con el apoyo de la Zona Franca de Vigo, que ha recordado que esta será la segunda ocasión que reciba esta cita internacional. De esta forma, la ciudad olívica se volverá a convertir en la capital atlántica de la biotecnología y en un punto de encuentro para establecer contactos, sinergias, generar negocios y desarrollar nuevos proyectos.

La cita ha sido presentada este martes en el auditorio de la Zona Franca, con la presencia del delegado de Estado del Consorcio, David Regades; del alcalde de Vigo, Abel Caballero; el presidente de Bioga, José Manuel López Vilariño, y del conselleiro de Educación, Ciencia, Universidades y Formación Profesional, Román Rodríguez, entre otras autoridades.

"Los Biodays son una estupenda herramienta para poner en valor el sector que se está a constituir en un polo de excelencia en Galicia, pero también para visibilizarlo, para que la sociedad conozca el talento y los avances en los que trabajan nuestras empresas", ha apuntado Regades, que ha mencionado los casos de Zendal y Lonza.

El delegado del Estado ha afirmado que el ecosistema biotech debe poner el foco en la internacionalización como clave para su desarrollo. En este sentido, ha hecho mención a su visita a China, "constatando su experiencia en este sector y tendiendo puentes para que nuestras empresas pueden abrir espacios para un gran mercado como Asia".

Por su parte, López Vilariño ha destacado que “esta cita de referencia servirá para impulsar la innovación, la colaboración público-privada y el crecimiento del ecosistema biotecnológico de Galicia" y ha indicado que en Vigo "se están fraguando proyectos que a corto plazo marcarán el paso del sector".

Segunda comunidad autónoma en biotech

El conselleiro ha asegurado que estos eventos revelan "que detrás hay un sector en Galicia con una dinámica muy positiva en los últimos años que, según los datos, nos sitúa como segunda comunidad autónoma en España en biotech". Ha resaltado que la clave para el desarrollo de este polo es "una cadena de valor cohesionada y con visión estratégica".

Abel Caballero ha cerrado el acto, ensalzando el programa del evento por el alto nivel y prestigio de entidades y ponentes participantes. “No os pongáis límites en Bioga. Estamos en un momento en que los parámetros se rompen, se están repartiendo nuevos papeles a escala global y el sector biotech gallego debe optar a ellos”, ha animado el regidor.