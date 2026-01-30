Concello, Zona Franca y Gobierno colocan la primera piedra del futuro "súper proyecto tecnológico" de Vigo

Acto de colocación de la primera piedra de la de la planta de semiconductores fotónicos del Proyecto SPARC Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública

"Pocos días más importantes en esta ciudad como hoy". Así comenzó su discurso el alcalde de Vigo, Abel Caballero, en el acto de la colocación de la primera piedra de la futura planta de fotónica que Sparc levantará en Vigo Este "súper proyecto tecnológico", en palabras del ministro para la Transformación Digital, Óscar López, creará cerca de 200 puestos de trabajo directos y estará "plenamente operativo" en 2027.

El regidor olívico y el representante del Ejecutivo central han estado acompañados de diversas autoridades de la ciudad del ámbito educativo, político y empresarial. El delegado del Estado de Zona Franca, David Regades; la 1ª Teniente de Alcalde, Carmela Silva; el delegado del Gobierno en Galicia, Pedro Blanco; el rector de la UVigo, Manuel Reigosa; y el CEO de Sparc, Francisco J. Díaz Otero, han sido algunas de ellas.

"Hoxe chove o mellor futuro para Vigo, para Galicia e para España". De esta manera, ha comenzado su intervención Óscar López, a la vez que la lluvia y el viento amenazaban la supervivencia de la carpa en la que se refugiaban autoridades, empresarios y periodistas.

El titular para la Transformación Digital ha recordado que el pasado mes de noviembre se adjudicó la licitación de las obras para la construcción del edificio, así como que ya se han iniciado las labores de diseño de la sala blanca que albergará la planta y la contratación de los tres responsables técnicos.

"Y lo más importante: ya se han desarrollado los primeros prototipos de chips, lo que ha permitido a Sparc comenzar a negociar acuerdos comerciales con empresas internacionales de ámbitos como las telecomunicaciones", ha añadido sobre una factoría que refuerza la "soberanía tecnológica" de España y Europa.

Hace solo seis meses estuve aquí en Vigo anunciando nuestro apoyo a este proyecto.



Hoy ponemos la primera piedra.



La futura planta de chips fotónicos de Sparc hará de Vigo una de las joyas de la corona de la revolución digital española. pic.twitter.com/Z5svOy5Uo0 — Oscar López Agueda (@oscarlopeztwit) January 30, 2026

El ministerio que dirige Óscar López participa en la empresa gallega de fotónica integrada, Sparc, a través de la Sociedad Española para la Transformación Tecnológica (SETT). En este sentido, el alcalde de Vigo, Abel Caballero, ha agradecido la ayuda del Gobierno de España, que ha invertido 17,2 millones de euros en este proyecto.

El objetivo de la inversión es construir un ecosistema fotónico en Vigo que satisfaga la alta demanda en el mercado europeo al ofrecer una capacidad de 1.500 obleas al año, con el propósito de alcanzar las 20.000 al año, con nulo o mínimo impacto medioambiental.

Además, Sparc creará cerca de 200 puestos de trabajo directos de alto valor, además de 550 empleos indirectos. "Hará de Vigo una de las joyas de la corona de la revolución digital española", ha subrayado López, que ha recalcado que la ciudad olívico será "sinónimo de fotónica europea".

De Stellantis a Sparc

Por su parte, Caballero ha agradecido la implicación del Gobierno de España y del delegado del Estado en la Zona Franca de Vigo, David Regades, para hacer realidad la primera planta de semiconductores fotónicos de Vigo. "Será el futuro de la ciudad, de Galicia y de España", ha valorado el regidor socialista.

"No sé si dentro de 20 años seguiré de alcalde, es posible que sí. Vamos a decirlo claro, seguiré de alcalde dentro de 20 años. ¿Y sabéis qué va a suceder? Estará Stellantis, con toda su capacidad, estará Sparc, habrá semiconductores de fotones, y habrá una industria en el ámbito de la defensa y de los drones excepcional", ha afirmado Caballero, que ha situado la construcción de esta factoría con la llegada de Citroën en los años 60.

El delegado del Estado en la Zona Franca de Vigo, David Regades, ha afirmado "hoy es un día muy importante para la independencia tecnológica de Europa y lo hacemos desde el Consorcio con una nueva industria y una nueva tecnología que está naciendo en el mundo y que en Europa lo hace de la mano de Francia, Alemania y España desde Vigo".

Regades, además, ha resaltado que la ciudad olívica tiene el "doble de empleo tecnológico que la media de España" gracias a proyectos de "mucho valor añadido" como el de Sparc. El delegado ha anunciado también que este año ya hay más de 25 trabajadores de la planta desarrollando los sistemas y la forma de producción.