Presentan en Vigo la primera tecnología de captura de CO₂ a bordo desarrollada en España

La empresa gallega Willbö Engineering ha presentado este miércoles los resultados y la demostración en operación del sistema CAPCO2, una innovadora tecnología para la captura y valoración de CO2 a bordo en buques. Este sistema es capaz de capturar hasta un 90% de las emisiones generadas por motores marinos.

La tecnología, presentada en la sede de Asime en Vigo y en el Muelle de Reparaciones de Bouzas, ha sido desarrollada en colaboración con el centro tecnológico Soermar, en el marco del PERTE Naval – Proyecto Tractor TECNAVAL 2025. Durante el acto se dieron a conocer los avances técnicos y medioambientales.

En concreto, el sistema CAPCO2 permite capturar el dióxido de carbono de los gases de escape de los motores marinos mediante tecnología de absorción de arminas, una técnica ampliamente validada en tierra, pero aún inédita a nivel comercial en la industria naval.

El prototipo tipo skid, desarrollado por Willbö, puede instalarse tanto en buques existentes como integrarse en nuevas construcciones. Los ensayos realizados en el Puerto de Vigo han demostrado la capacidad del sistema para capturar hasta un 90% del CO2 emitido.

"Esta tecnología demuestra que es posible transformar los buques en parte de la solución climática, reforzando además el liderazgo tecnológico de Galicia y de España en ingeniería naval sostenible", ha destacado el director de desarrollo de negocio de Willbö, Julián Fontela.

Willbö prevé iniciar en 2026 la fase de fabricación industrial del sistema, que incluirá la validación en condiciones reales a bordo del primer buque y el desarrollo de versiones adaptadas a distintos tipos de embarcaciones y potencias de motor. Esta nueva etapa permitirá escalar la tecnología hacia su comercialización global.