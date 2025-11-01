David Aldama: "Para que un luchador se convierta en estrella necesita dos cosas: talento deportivo y carisma" Cedida

La industria del deporte mueve 39.000 millones de euros y genera ya el 3,3% del PIB. Son ya 235.000 empleados en este sector que cada año se reinventa. Cada deporte se vuelve más creativo desde el punto de vista del negocio y aparecen nuevos deportes fruto de tendencias internacionales.

Los clubs deportivos y los deportistas viven en gran parte de los patrocinios y el invitado de hoy lleva años escribiendo la historia de cómo los patrocinios deportivos deberían funcionar.

Desde patrocinios en clubs como Atlético de Madrid o en Team Heretics. David Aldama es ahora el Director de Negocio de WOW, el espectáculo de artes marciales más mediático de España. David entiende que el deporte genera una explosión de emociones que con la estrategia adecuada puede ser un gran potenciador para cualquier marca.

Hablaremos de cómo funcionan los patrocinios en la industria del deporte y la competición entendiendo que no se trata de poner logos sino que es una estrategia de marketing que requiere gran atención y cuidado.

David, empecemos por la noticia bomba: el nuevo contrato de TV de la UFC por 7.7 billones de dólares. Más allá de la cifra, ¿qué significa realmente este acuerdo para la industria del deporte global? ¿Está la MMA alcanzando el nivel de la NFL o la NBA en términos de valor de medios?

Es una noticia extraordinaria para la industria del deporte. Este acuerdo no hace más que confirmar algo que llevamos tiempo diciendo: las artes marciales mixtas son el deporte con mayor crecimiento global.

En Estados Unidos ya se está acercando a los contratos de televisión de deportes consolidados como la NFL o la NBA, lo cual es impresionante si pensamos que la MMA tiene apenas 30 años de historia. Que gigantes como Disney, ESPN y ahora Paramount apuesten tan fuerte es un mensaje claro al resto del mundo... y sin duda, en España también veremos ese impacto muy pronto.

Ilia Topuria ha sido el catalizador definitivo. ¿Cómo analizas desde Wow este 'efecto Topuria'? ¿Es un espejismo o ha venido para cambiar para siempre el panorama del deporte en España?

La irrupción de Ilia ha sido absolutamente determinante para acelerar el crecimiento de este deporte en España. Algo similar ocurrió con Fernando Alonso en la Fórmula 1: cuando surge un talento español de clase mundial en un deporte emergente, el país se vuelca con él… y con el deporte.

Ilia es doble campeón del mundo y actualmente lidera el ranking mundial. Eso ha generado un boom de interés y ahora nos toca a nosotros consolidar ese camino. La sinergia Ilia–WOW es perfecta para que las MMA se establezcan definitivamente en nuestro país.

El modelo Pay-Per-View (PPV) es la columna vertebral de la UFC. En la era del streaming y las suscripciones planas, ¿por qué sigue funcionando tan bien?

El PPV ha sido la columna vertebral del modelo de negocio de la UFC, aunque es cierto que en los últimos años no estaban alcanzando los números históricos. De hecho, una de las claves del nuevo acuerdo con Paramount es precisamente la eliminación de los PPV, apostando por otro tipo de distribución más acorde a los hábitos actuales de consumo.

¿Qué tiene que hacer un luchador para convertirse en una estrella del MMA o la UFC? ¿Es más importante la habilidad o el carisma?

Para que un luchador se convierta en estrella necesita dos cosas: talento deportivo y carisma. Hay muchos atletas excelentes que no consiguen conectar con la audiencia. Encontrar figuras que dominen dentro del octágono y además tengan ese magnetismo —como Ilia o McGregor— es muy raro, pero cuando aparecen, se convierten en auténticos fenómenos globales.

Wow actúa como puente. Contáctanos a las marcas que aún ven la MMA como un deporte 'niche' o agresivo. ¿Cuál es tu argumento de venta? ¿Cómo les convences de que es donde está el futuro?

Lo primero es entender que las artes marciales mixtas son, ante todo, un deporte. Y así hay que tratarlo. Aunque algunas marcas aún se acercan con cautela, cada vez son menos. Todos los datos muestran un crecimiento sostenido: en número de practicantes, en audiencias, en eventos, en engagement… Ya sea en nuestras veladas, en Movistar+ o en UFC Fight Pass.

Quien entra en este mundo se sorprende positivamente. Detrás de cada luchador hay una historia de superación que conecta con todos. Ilia lo expresa muy bien con una frase que siempre repito:

"La gente puede pensar que odio a mis rivales, pero no es así. El verdadero guerrero no odia a quien tiene delante, ama lo que tiene detrás. Yo siempre luché por cambiar mi vida, la de mi familia y las personas que me rodean".

Al final, todos luchamos nuestras propias batallas, cada uno a su manera.

¿Qué tipo de sponsors están entrando ahora mismo con más fuerza (sector de lujo, automotive, gaming, etc.)?

Al final es un mercado bastante novedoso en España y no hay un sector que esté apostando significativamente más que otros. Nosotros tenemos sponsors de todo tipo; alimentación, nutrición, betting, bebidas energéticas, estudios de cine, discográficas, etc. y estoy seguro que dentro de un año habrá muchos más sectores que entren en este deporte de la mano de WOW.

Hace una década, la MMA se percibía en España como algo marginal y demasiado violento. Hoy, Ilia Topuria es portada de GQ y recibe felicitaciones del Rey. ¿Cómo se gestiona ese viaje de la “marginalidad” al mainstream?

Ese salto tiene un nombre: Ilia Topuria. Estoy convencido de que el proceso de normalización del deporte habría ocurrido, pero habríamos tardado muchos años más. Hace solo dos años, ningún político se acercaba a nuestros eventos. Hoy vemos a alcaldes de grandes ciudades, celebrities, familias enteras, incluso abuelas con sus nietos. Todo eso es fruto del trabajo que estamos haciendo desde WOW para demostrar que este deporte es para todos.

Has gestionado patrocinios para equipos de Primera División de fútbol y para equipos de e-sports. Ahora, las MMA. ¿Qué lecciones aprendiste en esos mundos que aplicas ahora en el combat sports?

Son industrias muy distintas, pero al final compiten por lo mismo: atención, audiencia, tiempo y dinero del público. Eso te obliga a ofrecer un producto cuidado y con identidad propia. En España, las MMA aún están construyendo su espacio, y es clave captar el interés desde el primer contacto.

A nivel de patrocinio, también hay diferencias: un club como el Atlético de Madrid te da visibilidad global; un equipo como Team Heretics te conecta con audiencias jóvenes y digitales en España y Latinoamérica. Lo importante es entender qué busca la marca y ver si puedes ofrecérselo desde tus activos.

Pregunta clave de comparación: El fan del fútbol, el del e-sports y el de la MMA ¿en qué se parecen y en qué son radicalmente diferentes como consumidores para una marca?

Curiosamente, los fans de eSports y MMA se parecen más entre sí que con los del fútbol. El aficionado al fútbol es más pasional, fiel a un club y de media, mayor en edad.En cambio, en los eSports y las MMA el consumo está mucho más centrado en el contenido, con un público más joven y digital. Es una audiencia que busca historias, espectáculo, conexión emocional.

El crecimiento es exponencial, pero todo tiene un techo. ¿Cuáles son los siguientes pasos para consolidar la MMA en España? ¿Un gran evento en el Santiago Bernabéu? ¿Un gran campeonato Español ¿Hay jóvenes talentos en España?

El reto es enorme, pero también la oportunidad. Ahora mismo tenemos al mejor luchador del mundo representando a España. Desde WOW, nuestra misión es asegurar que esto no sea una moda pasajera, sino el inicio de algo mucho más grande.

Tenemos mucho talento nacional emergente: Yaman "El Diamante", Deivid Santana, Fofirca, Isabel Calvo, Diego Esteche, Barkaia… la lista es larga.

¿Un evento en el Bernabéu? Sería histórico, aunque eso depende directamente de la UFC. Nosotros seguimos enfocados en hacer eventos de primer nivel y en asegurar que nuestros luchadores puedan vivir dignamente de este deporte.

Hemos visto a WOW pasar por varias ciudades pero todavía no habéis hecho ningún evento en Galicia. ¿Es una opción que valoráis?

Hay muchas ciudades a las que todavía no hemos ido y que tenemos muchas ganas de ir. Este 2025 ha sido el año que más eventos hemos hecho fuera de Madrid (Bilbao, Sevilla, Alicante, Marbella y Vitoria) y aun así hay grandes ciudades en las que no hemos podido disfrutar de WOW. En el calendario de 2026 habrá ciudades nuevas y naturalmente hemos valorado la opción de hacer un evento en Galicia, y si me preguntarás personalmente, te diría que la opción de ver un WOW A Coruña el próximo año es muy real.

Mirando hacia adelante, ¿qué otro deporte o vertical de entretenimiento crees que tiene el potencial de explotar como lo ha hecho la MMA?

Sinceramente, no veo ningún deporte con el crecimiento que estamos viviendo nosotros ahora. Pero sí veo una tendencia clara hacia formatos más disruptivos y con narrativa propia, como “La Velada del Año”, que ha sabido combinar entretenimiento, comunidad y espectáculo de forma brillante.

Acabas de ser papá ¿vas a inculcarle a tu hija algún valor que hayas aprendido del mundo del deporte?

Sin duda, muchos. La constancia, la disciplina, el respeto… son valores fundamentales que el deporte, y especialmente las artes marciales, te enseñan desde el primer día.Además, es una herramienta excelente de defensa personal. Cada vez hay más mujeres que practican MMA, y si a mi hija le gusta, estaré encantado de que lo disfrute también.