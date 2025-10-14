Tomás Garnelo, el gallego que llena estadios para visibilizar el emprendimiento de impacto

Impact Social Cup está llamada a ser la mayor competición de emprendimiento de impacto positivo más relevante de España y Europa. Y detrás de este proyecto nos encontramos al pontevedrés Tomás Garnelo.

Su misión es visibilizar, impulsar y premiar a los emprendedores que generan impacto social y positivo, creando referentes reales para las nuevas generaciones.

Este jueves reunirá a 5.000 personas en el Madrid Arena en lo que va a ser uno de los mayores eventos de emprendimiento de España con la entrega 100.000 € en premios y un gallego entre los ocho finalistas.

¿Qué hace especial a la Impact Social Cup ?

Tomás Garnelo nos cuenta que vivimos en un tiempo de apariencias. Una época en la que el éxito se mide por los seguidores, los coches o los relojes que se muestran en redes.

Pero lejos de los focos, hay otra clase de personas que están transformando el mundo sin hacer ruido: emprendedores, líderes sociales, deportistas y soñadores que creen que se puede crear empresa desde la coherencia, el propósito y el bien común.

A todos ellos va dedicada la Superbowl de Impact Social Cup, el mayor espectáculo de transformación positiva de España, que se celebrará el 16 de octubre en el Madrid Arena, de 17:00 a 00:00 h.

Un evento que no es solo una cita, sino un movimiento generacional, una celebración de quienes comparten una nueva idea de éxito: hacer del mundo un lugar mejor a través del talento, la innovación y los valores.

El gallego detrás del movimiento

El impulso detrás de esta revolución tiene nombre y raíces gallegas: Tomás Garnelo Fernández de Córdoba, natural de Pontevedra.

En 2022, con apenas 27 años, decidió iniciar un proyecto que no existía en España: una competición para visibilizar a los emprendedores con propósito. Lo hizo sin apoyo financiero y desde la intuición, convencido de que el impacto positivo debía ocupar el lugar que hoy tiene la fama.

“El éxito no se mide solo en cifras de negocio, sino en el impacto positivo que generas y los valores que transmites”, explica Tomás.

Aquel año contó con el apoyo del empresario Manu Marín, y más tarde se unió Carmen Pino, quien se convirtió en el motor operativo del proyecto. Tras cientos de rechazos y meses de trabajo en solitario, nació Impact Social Cup: una competición pensada para reconocer a los emprendedores que transforman la sociedad desde el propósito.

La primera edición, celebrada en 2024, superó todas las expectativas: 215 proyectos participantes, 1.300 asistentes y un impacto mediático de más de 10 millones de personas.

Sin embargo, el éxito no vino sin sacrificio: “Podíamos detenernos ahí o crear algo que nunca se hubiera visto. Decidimos ir allí y llevar el proyecto al Madrid Arena”, esta ambición fue activada por Carmen Pino.

De Galicia al Madrid Arena: un salto histórico

En su segunda edición, la Impact Social Cup ha batido todos los récords: 1.161 proyectos preinscritos, 441 inscripciones de pago y representación de 16 comunidades autónomas.

Desde Galicia, sueña con “llenar estadios de impacto positivo” y convertir a España en el epicentro del emprendimiento con propósito a nivel mundial.

Entre los participantes del evento estarán 3 ganadores del Premio Princesa de Girona Antonio Espinosa, Guillermo Gauna- Vivas y Arancha Martínez, así como varios emprendedores de la lista Forbes 20 under 30 como el gallego Emilio Froján, el deportista de la NBA José Manuel Calderón o el aventurero Nacho Deán, primera persona en dar la vuelta al mundo caminando.

Entre los 8 finalistas que presentarán su emprendimiento el 16 de octubre en el Madrid Arena está el gallego Juan Carlos Pérez, CEO de Aldealista.