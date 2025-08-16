Alberto Velarde: "Monté la empresa con mis propios recursos y hasta que tuve argumentos sólidos no di entrada a inversores"
Alberto Velarde fundó en 2020 una de las cadenas de café de especialidad que más crecen en España. Cuentan ya con 21 establecimientos y en el próximo año esperan abrir entre 10 y 15 más. Casi nada.
Emprendedor en serie y aprendiz de todo, Alberto es ahora CEO y fundador de East Crema Coffee y también es fundador del podcast de Emprendimiento Brewing A Story dónde acumula ya más de 7000 suscriptores en Youtube.
Allí me entrevistó hace dos meses y ahora le devuelvo por aquí la entrevista.
Empezaste a emprender a los 18 años, un momento en que muchos eligen la universidad o un trabajo estable. ¿Qué te impulsó a tomar el camino del emprendimiento? ¿Hubo algún referente o punto de inflexión en tu vida para decidir ser emprendedor?
Creo que de alguna manera lo llevo en la sangre desde que tengo uso de razón, siempre he estado creando y vendiendo. Concretamente, mi primer emprendimiento con cero conocimiento de lo que era un negocio, fue a los 17 años. Yo estaba estudiando cine y tv (quería ser director de cine) y junto con un amigo, nos venimos arriba y decidimos montar una “productora de video”. En ese momento vi lo gratificante que era recibir una enhorabuena y un pago por un trabajo que habías desarrollado bajo tu criterio y me enganchó. A los pocos años monté mi primera agencia de diseño gráfico.
A nivel de motivación o referentes, los he ido encontrando a lo largo del camino, pero mi verdadera inspiración siempre ha sido —aunque pueda sonar un poco egocéntrico— pensar: si esa persona puede, yo también puedo. Y, por supuesto, mis ganas de crear algo propio y que funcione, es inspiración máxima.
East Crema Coffee no fue tu primer proyecto. ¿Qué enseñanzas de tus emprendimientos anteriores aplicaste al crear una cafetería de especialidad?
Sí, he creado varios proyectos y, eso me ha permitido entender infinidad de puntos clave que hoy en día aplico en East Crema Coffee. Es cierto que cada proyecto es totalmente diferente y no sirve aplicar tal cual una misma estrategia. Uno de los aprendizajes que saco de toda mi trayectoría, tiene que ver con la gestión de las expectativas. Todos consideramos que tenemos el mejor producto, la mejor campaña, la mejor marca y por supuesto, que nos creemos que lo vamos a petar, nada más lanzar un producto. Efectivamente eso no es así. En el 99% de las veces, nadie está esperando a que lances tu producto. Si entiendes esto desde el minuto uno, te ayudará a controlar tus "decepciones" por no haber llegado al número de ventas que estimabas.
¿Cuál ha sido tu estrategia para competir contra gigantes como Starbucks o cadenas locales establecidas? ¿Innovación en producto, marketing, experiencia del cliente...?
Puede parecer raro, pero no tenemos una estrategia para competir contra otras cadenas. Tenemos una estrategia enfocada en el cliente. Estamos centrados en trabajar como si fuera siempre el primer día, centrados en nuestros clientes y por supuesto centrados en nuestros productos. Es cierto que cuando lanzamos un nuevo café o un nuevo producto, incluso cuando abrimos un nuevo Coffee House. Aplicamos creatividad e innovación para diferenciarnos de otras marcas o productos.
¿Cómo financiaste los primeros pasos de East Crema Coffee? ¿Inversores propios, bootstrapping, aceleradoras...? Los primeros pasos de East Crema Coffee se financiaron básicamente a pulmón.
Invertí una cantidad que me permitió iniciar el proyecto, en el momento que tuvo tracción continúe invirtiendo mi propio capital para abrir un segundo local. Básicamente los inicios de East Crema Coffee han sido en formato bootstraping y reinvirtiendo los beneficios. Una vez que ya tenéis tracción y dos años de argumentos sólidos, di entrada a inversores privados que han ayudado a que East Crema Coffee siga creciendo.
¿Qué métricas consideras no negociables para evaluar el éxito de una nueva ubicación o producto?
Si hablamos de productos, como pudiera ser el nuevo Cold Brew que hemos lanzado, sería: primero la calidad y después el diseño. Si hablamos de ubicación, sin duda, sería primero la calle y después las condiciones de alquiler.
¿Qué hábitos diarios o filosofías de vida te ayudan a mantener el foco en un negocio demandante como la hostelería?
Uno de los hábitos que he ido puliendo a raíz los aprendizajes de cada proyecto es relativizar las prioridades y los problemas. Eso me ayuda a dar la importancia que debe darse a una situación y, gracias a ello, no saturarnos de gestionar las incidencias o predicciones que puedan tener nuestros equipos.
El consumidor ahora valora sostenibilidad y procedencia. ¿Cómo integras esto en East Crema Coffee (ej.: relación directa con productores, envases ecológicos)?
En East Crema Coffee desde el primer día hemos apostado por sostenibilidad, procedencia y negocio local. Por ejemplo todos nuestros locales se reforman con materiales orgánicos, sobre todo con mucha madera, ya que ayuda a reducir la huella de carbono y es más eficiente energéticamente en una obra. Nuestros vasos de cartón son 100% Plant-Based y 100% de fabricación local. Todos nuestros espacios utilizan 100% energía renovable y disponemos del primer tostador de nuestro país 100% eléctrico. Y si hablamos de procedencia, todos los cafés que trabajamos provienen de fincas donde la sostenibilidad y el medioambiente son parte de su misión, más allá de la trazabilidad que nos aportan.
¿Ves a East Crema Coffee expandiéndose internacionalmente o prefieres consolidarte en el mercado local?
Sí, veo East Crema Coffee expandiéndose internacionalmente de la mano de grupos que gestionen la marca en su país, seguramente en un formato de Master Franquicia. Nos da mucho respeto salir fuera. Antes tenemos mucho trabajo por delante en nuestro país. España es un mercado enorme y todavía hay muchas personas que no nos conocen o no han visto nuestra marca.
Por último, ¿Qué pregunta NUNCA te han hecho en una entrevista pero te gustaría que te preguntaran?
Creo que sería, ¿Qué es lo que más miedo te da como emprendedor? Y la respuesta es sencilla: dejar de disfrutar de lo que hago. Para mí, el verdadero éxito (hablando de emprendimiento) va más allá de que un proyecto crezca, facture y gane dinero. El éxito para mi va de seguir levantándome cada día con las mismas ganas de crear y que nuestros clientes disfruten de lo que ofrecemos, como si fuera el primer día.