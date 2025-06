Susana de Antonio: "En España tenemos muchísimas startups sobradamente preparadas para salir a Bolsa"

¿Qué tienen en común una startup en fase semilla y una gran empresa cotizada? Más de lo que parece. Susana de Antonio, Country Manager de Euronext en España, lo tiene claro: el acceso a financiación, la transparencia y la ambición de crecer unen ambos mundos.

En esta entrevista, nos adentramos en la visión de quien lidera la presencia en España del principal operador bursátil paneuropeo, para hablar de salidas a bolsa, oportunidades para startups y del papel estratégico que puede jugar el mercado de capitales en el futuro del emprendimiento.

¿Qué consejos le darías a una startup que está considerando entrar al mercado de valores por primera vez?

Le recomendaría que analizara bien todas las opciones estratégicas que tenga sobre la mesa, que analice los pros y contras de cada una de ellas y vea cuál se adecúa mejor a su situación concreta. En lo que respecta a una salida a Bolsa, cuando hablo con emprendedores o empresarios veo que hay mucho desconocimiento, y hasta miedo. En general, se perciben fácilmente las ventajas como la independencia, el acceso a financiación, la visibilidad y la retención de talento, pero por otro lado tienen la impresión de que es un proceso muy complicado y farragoso. Es cierto, que necesita de una preparación, pero muchas de estas startups han pasado por procesos igual o más complicados para levantar una ronda de financiación.

Mi consejo para ellas es que se informen y entiendan bien cuáles son las ventajas, inconvenientes, cuál es el proceso, cómo se pueden ir preparando, cuáles son las implicaciones desde el punto de vista de reporting, transparencia y gobierno corporativo, etc. Sólo así podrán entender realmente lo que engloba, compararlo con otras alternativas y tomar así la decisión más acertada. Nosotros en Euronext, por ejemplo, dedicamos mucho esfuerzo a explicar este proceso, y tenemos por ejemplo nuestro programa formativo IPOready que durante 6 meses y de la mano de partners de primer nivel activos en el mercado de salidas a bolsa, busca cubrir ese acercamiento a los mercados.

⁠¿Cuál es el impacto de la salida a Bolsa en la estrategia de crecimiento de una startup? ¿Cómo un CEO debe planteárselo a sus inversores?

El impacto es muy relevante. Una salida a Bolsa es un cambio con un impacto relevante en las opciones y capacidad de una compañía para crecer y para reforzar su posicionamiento estratégico. No sólo por los fondos que se hayan podido obtener en la salida, sino por el acceso recurrente de forma más eficiente que se tiene a esos fondos en el futuro. La compañía pasa a ser transparente y a estar en el radar de muchos inversores, lo que puede facilitar futuras ampliaciones de capital o fuentes de financiación complementarias, como bonos u otros instrumentos de renta fija. Con el acceso correcto a una base diversificada de fuentes de financiación, las oportunidades se amplían y hace que las empresas puedan competir con mayor solidez y ambición. En España y en Europa, necesitamos que las empresas tengan acceso a la financiación necesaria para que puedan competir a nivel global y consolidarse como líderes en sus respectivas industrias.

Además de la financiación, el hecho de estar cotizado tiene un gran calado en el posicionamiento de la startup. Para la salida ha pasado unos filtros, lo que incrementa la credibilidad y transparencia de forma automática. Esto tiene un impacto inmediato en el potencial de crecimiento por la mejora que puede suponer a la hora de captar nuevos clientes, proveedores, partners, lanzar una estrategia de crecimiento internacional, etc. Y tampoco podemos olvidar el impacto que tiene en la retención de talento. Un tema crítico en cualquier startup o compañía tecnológica. El hecho de estar cotizado permite establecer unos incentivos mucho más objetivos y transparentes a largo plazo.

El mismo miedo que pueden tener los emprendedores también lo tienen los inversores. A ellos hay que planteárselo como una oportunidad para potenciar el crecimiento y potencialmente beneficiarse de un upside adicional, pero no necesariamente como una desinversión. Dependiendo del tamaño de la compañía, y por tanto de la operación, una salida a Bolsa puede permitir la salida (aunque quizá parcial) de algunos inversores, pero esto no siempre así. En compañías de alto crecimiento y muy intensivas en capital, los fondos que se levanten deberían ir a financiar crecimiento y no a dar rentabilidad a accionistas. Eso llegará, pero más adelante. El IPO aporta todas las ventajas que comentábamos antes (no solo financiación) y eso debería traducirse en un incremento de valor y por tanto del retorno y las plusvalías para los inversores en el corto / medio plazo. Eso es lo importante.

En España parece que faltan startups que estén lo suficientemente preparadas para asumir los desafíos que implica salir a Bolsa? ¿Cuál es el principal desafío que enfrentan las startups españolas al intentar salir a Bolsa ?

En España tenemos muchísimas startups sobradamente preparadas para salir a Bolsa. El principal desafío es creérselo!

Muchas startups pasan por procesos larguísimos y complejísimos para levantar diferentes rondas de financiación, gestionan a diferentes inversores en sus consejos de administración además de su negocio, por lo que generalmente están sobradamente preparados. La salida a Bolsa no es tan diferente a una nueva ronda. Hay algunos requisitos formales adicionales, fundamentalmente de gobierno corporativo, pero perfectamente asumibles preparándose con tiempo y contando con el asesoramiento oportuno. Además según el tamaño y objetivos de las startups pueden hacer la salida en el mercado que mejor se adecue a ellos. Nosotros por ejemplo en Euronext organizamos el programa IPOready que busca dar confort a los equipos gestores sobre el proceso de salida a Bolsa, la preparación, y el impacto a posteriori a todos los niveles, para que cuando llegue el momento de definir la estrategia de crecimiento / financiación de su empresa, cuenten también con esta alternativa y puedan tomar una decisión informada. También es importante entender las diferencias entre un mercado regulado pensado para empresas más maduras o un mercado como Euronext Growth para startups y Pymes en crecimiento. Cada uno de ellos encaja mejor con un tipo de compañía, los mercados nos adaptamos a las necesidades de las empresas.

⁠¿Qué lecciones puede integrar España de otras regiones de Europa o del mundo para dinamizar la incorporación de empresas a Bolsa y dinamizar la inversión?

El ecosistema español necesita un revulsivo para activar los mercados. Hay una clara falta de referentes, empresas de diferentes tamaños que hayan hecho una salida a Bolsa con éxito, fondos de capital riesgo que lo hayan apoyado y hayan completado su desinversión de forma exitosa, etc. Necesitamos referentes que animen a otras empresas a dar el salto. Pero para que esto pase hay que dedicar tiempo y “educar” no solo a las empresas sino también a los inversores. Inversores en sentido amplio, no sólo a los accionistas actuales de esas empresa sino a los inversores institucionales que van a entrar en esa salida a Bolsa pero también al inversor minorista, que hoy en día es prácticamente inexistente en la mayor parte de las salidas en España. Hay que llevarlo de vuelta a los mercados, a financiar el crecimiento de las empresas y por tanto el crecimiento real de la economía.

Para ello hay que hacer iniciativas de calado y a todos los niveles. Desde la educación en primer lugar pero pasando también por los incentivos fiscales que realmente pueden hacer la diferencia. Hoy en día se habla mucho del caso de éxito Suecia, que hay que tener como referencia, pero también otros países europeos como Francia e Italia han implementado medidas para promover las salidas e incrementar la participación del inversor minorista.

Pero no podemos mirar solo a España de forma aislada, sino a toda Europa. Europa necesita poder competir con otros mercados como el americano. Y para ello debemos salvar algunas de nuestras debilidades, como es la fragmentación y las diferentes regulaciones que al final acaban traduciéndose en barreras y dificultades para empresas que se ven forzadas a mirar a otros mercados u otras alternativas, como la venta, que impiden su crecimiento. El Listing Act, la potencial unión europea de mercados de capitales, etc son iniciativas muy valiosas y hay que luchar porque acaben viendo la luz y tengan el impacto esperado de reforzar el ecosistema europeo.

¿Qué papel juega la sostenibilidad en las decisiones de inversión y en las políticas de cotización de las empresas hoy en día?

Ha sido muy relevante en los últimos años especialmente en Europa. Esta relevancia la dictan los inversores. Ahora mismo estamos viviendo cierto cambio hacia un ESG más amplio, donde empiezan a tener cabida otros sectores, pero lo relativo a la sostenibilidad es algo inamovible y crítico para todos.

¿Qué tipo de sectores están siendo más atractivos para el mercado de Euronext en los últimos años, especialmente en el contexto de las startups?

En general compañías líderes y únicas en su sector. Los inversores, en momentos con tanta incertidumbre como hay ahora, son más selectivos que nunca, pero tienen que invertir sus fondos, y para eso buscan calidad y hay ciertos activos que no van a dejar pasar independientemente del entorno. Además de esto hay ciertos sectores, como todo lo relacionado con la inteligencia artificial o ahora el sector defensa y adyacentes (seguridad, aeroespacial, energía) que están despertando un gran interés en los inversores.

¿Qué beneficios específicos tiene para una startup el ser parte de Euronext, más allá de la financiación a través de la salida a Bolsa?

La salida a bolsa, especialmente en un mercado como Euronext, permite tener una visibilidad y acceso a una base de inversores institucionales única. Euronext aglutina 7 mercados, todos conectados en la misma plataforma, donde cotizan cerca de 1,800 compañías. Esto proporciona una base inversora y de compañías comparables única. Para compañías o start ups con un perfil internacional e intensivas en capital, esto les garantiza el acceso a una financiación recurrente y una credibilidad que tiene muchísimo valor especialmente en procesos de expansión internacional.