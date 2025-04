Adrián Garvía-Aranyos: "Las historias de éxito no se gestan de la noche a la mañana, son consecuencia de, al menos, una década de altibajos"

Hoy tenemos el honor de entrevistar a Adrián García-Aranyos, nuevo CEO de Thune Eureka y ex presidente de Endeavor, una de las organizaciones más influyentes en el ecosistema global de emprendimiento.

Su trabajo en Endeavor ha permitido a miles de emprendedores llevar sus proyectos a nuevas alturas, con un impacto directo en sus comunidades y en la economía global.

En esta entrevista, exploraremos su visión sobre el emprendimiento de alto impacto, el futuro de los ecosistemas de innovación, las lecciones clave que ha aprendido en su extensa carrera y su nueva vida en Galicia tras pasar más de media vida en Nueva York.

¿Cómo defines el concepto de "emprendimiento de alto impacto"?

Cuando hablamos de emprendimiento nos solemos centrar en el proyecto en sí, las personas y los grandes titulares, que suelen estar relacionados con valoraciones económicas de la empresa o tamaño de las rondas de financiación, pero el impacto va mucho más allá de eso.

El emprendedor tiene un impacto social aunque no lo busque ya que: está creando empleos, está demostrando que si se puede emprender, está generando riqueza y en una segunda derivada está generando un efecto multiplicador. Ese efecto multiplicador es tal vez el gran desconocido y el más importante ya que implica que de un emprendimiento salen decenas más. Lo que en Estados Unidos dio lugar a la "PayPal Mafia" y que en España hemos visto desde Cabify, CoverWallet o TravelPerk. Al final del día, un emprendedor funda una empresa y algunos miembros de su equipo puede que se inspiren a montar otra, por otro lado al obtener los fundadores liquidez también tienden a invertir en otros emprendedores y, finalmente, los propios emprendedores son mentores de esas siguientes generaciones.

Todo eso es un impacto social que definimos como alto impacto, pero que no deja de ser una dinámica natural que se da al emprender.

¿Cómo ha cambiado el panorama del emprendimiento en las últimas dos décadas? ¿Qué aspectos han evolucionado más rápidamente y cuáles siguen siendo un desafío?

Lo primero que ha cambiado en la última década -y digo esto centrándome más en España- es que hay más gente joven con ganas de emprender. Si bien en ocasiones se dice que el emprendimiento se ha puesto de moda yo casi que diría bienvenida sea esa moda. Ahora hay un mayor número de jóvenes universitarios con ganas de montar algo al terminar sus estudios, lo cual era mucho menos frecuente hace dos décadas. También ha habido una evolución del capital riesgo ya que hace una o dos décadas solo había algunos fondos y hoy hay un mar de ellos y a eso le tenemos que añadir los fondos internacionales que tambien están activos en España.

Con el tema de desafios yo diría que hay dos, el primero ligado a capital para proyectos más avanzados, es decir hay mucho capital para early stage y Series A (y tal vez también para Series B), pero está claro que de la Serie C en adelante hay una escasez a nivel nacional. El segundo desafío está más ligado a un tema de ambición o la mentalidad de crear empresas de valor con vistas al largo plazo. Es decir, un emprendedor puede estar 10 años creando una empresa y cuando alguien viene y le ofrece un monto elevado vende. Lo cual es comprensible, porque suelen ser diez años duros de puro remar. El problema es que no opta por pensar que puede dominar ese mercado ni por cómo profesionalizar la empresa de cara a ser el líder de su sector.

A medida que las economías de varios países evolucionan, ¿qué países o regiones están liderando en términos de crear ecosistemas que fomenten el emprendimiento de alto impacto?

Un ecosistema que fomente el emprendimiento de alto impacto al final lo que está haciendo es fomentar el emprendimiento ya que uno es consecuencia del otro. Sin querer caer en los tópicos habituales si que hay líderes indiscutibles como son Estados Unidos (en particular Silicon Valley, pero también hay hubs bien interesantes en Nueva York y Boston); Israel, que ha conseguido hacer esto a nivel país con una población de apenas 10 millones de personas; Singapur, que ha sabido atraer al mejor talento dentro de la región Asiática; y en los últimos años hemos visto como tanto Emiratos Arabes y Arabia Saudi se han sabido posicionar muy bien como ecosistemas emprendedores de referencia. Por último no podemos dejar de lado casos como los de China o la India, donde el tejido emprendedor es fuerte.

Yo si que diría que hay un caso a resaltar que es el de Argentina, pero es un caso complejo ya que se mezcla un ecosistema emprendedor fascinante con una historia política que en momentos no lo ha sabido capitalizar, pero es indiscutible su rol como referente en emprendimiento a nivel global con casos como Mercado Libre, Globant, Patagon.com, Auth0…

Los emprendedores que tienen éxito , en muchos casos, buscan devolver a la comunidad. ¿Qué tipo de iniciativas has visto que son más efectivas para lograr este "efecto multiplicador"?

Como indicaba antes, el hecho de que el emprendedor emprenda ya es una primera fase de ese efecto multiplicador. Dicho esto, cuando un emprendedor tiene éxito (y vamos a ligar este éxito a un evento de liquidez económica) hay varias cosas que pueden/suelen hacer. Lo primero, es importante que lo tengamos presente como referente y esto es una labor que tenemos que hacer de manera social. Crear "role models" (modelos a seguir) es importante. Tiene que haber más gente como Iker Marcaide (fundador de PeerTransfer) más Javier Andres (fundador de Ticketea) y -tirando mas hacia Galicia- mas Julio Casal (fundador de Alien Vault). En estos tres casos vemos ejemplos bien distintos, emprendedores que después de ese éxito han montado vehículos de inversión, otros que han optado por sumarse a otros proyectos y/o co-fundar nuevas empresas y otros que tal cual salen de un proyecto se meten de lleno en el siguiente.

Al crear vehículos de inversión o fondos, están ya reinvirtiendo en las siguientes generaciones, al sumarse a equipos de reciente formación están capitalizando sus contactos y conocimientos para acelerar más rápido esas empresas y al crear nuevas empresas lo más seguro es que lleguen antes al éxito en base a la reputación y contactos que ya tienen y el acceso a capital y talento que se da de manera natural.

¿Cuáles son las cualidades que definen a un emprendedor de alto impacto y que no suelen ser tan visibles para los inversores en un primer vistazo?

Lo más importante es resaltar que no hay atajos. Endeavor España hace poco sacó un estudio sobre fundadores de unicornios en España analizando minuciosamente su "antes".

Lo primero que vemos es un apetito por conocer y esto se suele manifestar buscando explorar el mundo, han salido fuera, han vivido en otro país, han conseguido una beca o se han ido como camareros a otro país. Al final irse fuera es como emprender ya que uno tiene que montarse su red de cero. Otra característica es que no suelen ser veinteañeros con sudaderas, sino treintañeros con una década de experiencia, ahora bien esa experiencia es casi segura de haber trabajado en un emprendimiento y haberlo vivido de cerca. Esto último rompe el mito de tener que trabajar en banca de inversión o en consultoría estratégica, aunque dicho esto, también vemos muchísimos casos de éxito que han pasado por esas dos experiencias. Por último resaltar que al final son historias de éxito que se labran con tiempo, no es "de la noche a la mañana", sino más bien la consecuencia de más de una década en ello con todos los altibajos que conlleva. Es por ello que cuando se da una venta, una salida a bolsa u otro evento de liquidez estos emprendedores suelen estar en los cuarenta años, es decir, llevan 20-25 años de trabajo a sus hombros.

¿Qué le dirías a un emprendedor que está comenzando su camino, especialmente a aquellos que no tienen acceso inmediato a una red poderosa de mentores e inversores?

Lo primero que deben de saber es que emprender es un juego a largo plazo, por lo que se tienen que mentalizar de que se van a dedicar a ello en cuerpo y alma. Lo segundo es que se concentran en analizar la oportunidad del problema que quieren solucionar, una vez hecho eso, que no se enamoren de su solución y recuerden siempre que su misión es solucionar el problema. La parte de crear red la tendrán que ir satisfaciendo a medida que surjan los desafíos y en ese momento serán uno o dos expertos en cierta materia. Para ello es también importante que busquen involucrarse en el ecosistema emprendedor y que acudan a charlas, eventos, conferencias… Es cierto que no hay tiempo para acudir a todo y puede ser una enorme distracción, pero allí es donde irán conociendo a: otros emprendedores, potenciales inversores, mentores, clientes u otras redes de apoyo.

⁠Mirando hacia el futuro, ¿qué tendencias crees que marcarán el futuro del emprendimiento a nivel global, y cómo deberían prepararse los emprendedores para aprovecharlas?

Está claro que en el grueso de los sectores la IA es una oportunidad única. Ahora mismo si una empresa no está explorando y experimentando con IA está en riesgo de quedarse atrás. Al final hay tres tipos de empresa cuando hablamos de aplicación con IA: las que la están utilizando y te lo dicen; las que no están utilizando IA y las que lo están utilizando, pero no te lo dicen.

⁠¿Qué áreas o sectores crees que tienen el mayor potencial de impacto en los próximos años, tanto desde el punto de vista económico como social?

Al final se trata de identificar sectores clave con gran potencial en los próximos años y desde luego que estos están íntimamente ligados con tecnología, desde transformaciones en inteligencia artificial, blockchain y automatización; pasando por salud, donde veremos enormes avances en biotecnología y telemedicina; y finalmente no podemos olvidar la sostenibilidad, pero ligada a las oportunidades que habrá dentro de las energías renovables.

Barriendo para casa también habrá una enorme oportunidad en el ámbito de la fabricación industrial, ya que los próximos años estarán marcados por una transformación impulsada por tecnologías avanzadas. Las fábricas estarán integrando dispositivos interconectados (el famoso IoT), inteligencia artificial (IA) y gemelos digitales. Todo ello dará lugar a optimizaciones de procesos mediante mantenimiento predictivo, automatización y análisis en tiempo real. También veremos mayor irrupción de la IA y por supuesto que veremos como la robótica avanzada mejorará la colaboración entre humanos y máquinas mediante "cobots" (robots colaborativos). Pero para que todo esto se pueda dar es clave el desarrollo del capital humano y fomentar iniciativas para cerrar brechas de habilidades y preparar a la fuerza laboral para manejar estas innovaciones tecnológicas. Este panorama promete un sector más eficiente, sostenible y adaptado a las demandas del futuro.

A nivel personal, vienes a dirigir una compañía asentada en Galicia, Thune Eureka ¿Cómo afrontas este cambio? Pasar de vivir en una gran ciudad como Nueva York a ser casi mi vecino en Carril…

Lo afronto como el desafío que es, pero sabiendo que hay unos mimbres muy sólidos. Confieso tener una energía renovada ante este reto y tengo ganas de darle todo el empuje que pueda de mi lado. Es la empresa a la que mi padre dedicó casi la mitad de su vida, por lo que esa parte del legado familiar me pesa, pero también lo veo como una oportunidad única para poder seguir generando valor a nivel global, pero desde Vilagarcia y capitalizar todos los conocimientos que he podido generar en mas de dos décadas por medio mundo.

Tras haber pasado 25 años en otros entornos y como directivo en multinacionales me llena el poder enfocarme en un proyecto propio, rodeado de un gran equipo, pero lo que mas me motiva es poder hacerlo desde Galicia. Desde Endeavor, estuve más de 10 años argumentando que se pueden crear empresas líderes en sus respectivos sectores en cualquier parte del mundo y desde luego que quisiera ver como podemos hacer que Thune Eureka se posicione como tal dentro del mundo industrial. Yo le estoy llamando a esto una “ambición mesurada”, ya que hay una reputación que hay que mantener y que ha sido labrada por mas de 100 personas durante mas de 50 años.

Por ahora estoy adentrandome para entender sobre sectores como la defensa, aeroespacial, minería y oil & gas, que son esencialmente para los que fabricamos, además son cuatro sectores que están muy ligados al mundo actual, por lo que confió que vengan vientos de cola para poder ayudarnos a consolidar Thune Eureka.