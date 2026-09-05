Astilleros San Enrique reivindica su futuro en Vigo tras entregar su segunda plataforma solar marina

Las instalaciones de Astillero San Enrique, la antigua Vulcano, han acogido este viernes la entrega de 'Catarroja', la segunda plataforma marina construida para el proyecto de BlueNewables y Naturgy.

El acto ha servido también para que los responsables del astillero reivindiquen la capacidad industrial de las instalaciones de Teis y su intención de continuar creciendo en Vigo. "Es la muestra de que se puede hacer industria naval en Vigo cuando hay proyecto, inversión y capacidad de diversificar", ha defendido el CEO de Marina Meridional, Juan Moreno.

Moreno ha señalado que en los últimos años se han invertido más de 12 millones de euros en el astillero y ha reclamado un marco que permita garantizar su continuidad.

"Tenemos actividad, nuevos proyectos y nuestro objetivo es seguir creciendo. Queremos seguir construyendo en Vigo", ha afirmado, en un momento en el que la Autoridad Portuaria tramita la finalización de la concesión de los terrenos.

El directivo ha insistido además en que la economía azul representa "una gran oportunidad" y que "la transición energética necesita a los astilleros".

Renovables marinas y recuperación de construcción naval

El director de San Enrique, José Luis Torres, ha explicado que las plataformas 'Catarroja' y 'Paiporta' suponen la entrada del astillero en el negocio de las renovables marinas y el 'offshore'. La compañía negocia nuevos contratos de plataformas fotovoltaicas, trabaja para Dragados Offshore, participa en proyectos vinculados a la eólica marina y mantiene su actividad de reparación.

Además, su intención es recuperar la construcción naval en las gradas con buques relacionados con la eólica marina, "sin dejar" el resto de líneas de negocio.

El principal condicionante sigue siendo la incertidumbre sobre la concesión. Torres ha asegurado que el astillero continúa trabajando con normalidad, pero ha reconocido que la falta de una decisión definitiva del Puerto dificulta la negociación de contratos a largo plazo. "Nosotros vamos a defender la construcción naval, que creemos que es el futuro de Vigo", ha señalado.

San Enrique, único astillero vigués homologado para determinados trabajos de 'offshore' marino, espera obtener una concesión que permita ofrecer mayor seguridad a sus clientes. Actualmente trabajan en las instalaciones entre 150 y 200 personas, con la previsión de alcanzar entre 250 y 300 a finales de año y, a medio plazo, "llegar a 500 o 600".

Plataforma 'Catarroja'

'Catarroja', con una potencia de 500 kW, es gemela de 'Paiporta', entregada semanas atrás, y forma parte de un proyecto de BlueNewables en colaboración con Naturgy para validar el aprovechamiento de energía solar en entornos marinos.

Basada en la tecnología PV-bos, diseñada específicamente para operar en el mar, constituye la primera instalación de energía solar flotante marina a escala precomercial en España.

En el acto participaron representantes institucionales, empresariales y del sector naval, entre ellos el subdelegado del Gobierno, Abel Losada; el presidente de la CEG, José Manuel Vieites; y el presidente de Aclunaga, Manuel Vázquez.