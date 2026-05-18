Navalia arranca en Vigo con más de 600 expositores y un aumento de la presencia internacional

El Instituto Ferial de Vigo (Ifevi) acoge a partir de este martes la X Feria Internacional de la Industria Naval (Navalia) con más de 600 expositores y un aumento de la presencia internacional, con nuevos países como Bulgaria, Chile, Egipto, Hong Kong o Irlanda.

El evento, que se celebrará hasta el jueves 21, "volverá a situar a Vigo como epicentro de la industria naval internacional", según reivindica la organización.

Entre las novedades de esta edición, la organización ha destacado la incorporación de un nuevo espacio dedicado al segmento de la náutica, liderado por el Clúster Náutico Rías Baixas. Este espacio contará con más de 450 metros cuadrados de exposición, donde se presentarán soluciones de equipamiento específico y varias embarcaciones recreativas, ampliando así el alcance de la feria hacia un sector con creciente peso económico e industrial. También destaca la ampliación de la Zona de Innovación impulsada por el Consorcio de la Zona Franca de Vigo.

El director de Navalia, Javier Arnau, destacó ante Europa Press el momento especialmente positivo que atraviesa tanto la feria como el propio sector, subrayando el crecimiento registrado en esta edición. Navalia contará en 2026 con 602 expositores, frente a los 533 de la edición anterior, lo que supone un incremento cercano al 13%, ocupando la totalidad del espacio expositivo disponible en los cuatro pabellones del recinto.

Este incremento se refleja también en la dimensión tecnológica y comercial del evento, que pasará de algo más de 1.000 marcas representadas en 2024 a cerca de 1.200 en esta edición, "consolidando su capacidad para generar oportunidades de negocio y atraer innovación".

Arnau puso el acento en el carácter global de la feria, con un aumento significativo de la presencia internacional, especialmente de Asia, y la incorporación de nuevos países como Bulgaria, Chile, Egipto, Hong Kong o Irlanda.

"No se trata solo de un crecimiento en cifras, sino de posicionamiento", reivindicó, destacando que la feria se ha consolidado como una herramienta al servicio del sector, "capaz de atraer inversión, abrir mercados y marcar tendencias".

Por su parte, el presidente de Navalia, José García Costas, puso en valor el significado de esta décima edición, que coincide con veinte años de trayectoria de la feria. En este sentido, García Costas subrayó que Navalia es "el resultado de dos décadas de trabajo colectivo y continuado al servicio de la industria naval", destacando su evolución paralela a los ciclos y retos del sector.