Toyota Breogán presenta a los tres equipos con los que compite en el Rally Rías Baixas 2026

Toyota Breogán Vigo presentó el pasado jueves el equipo y los vehículos con los que competirán en el Rally Rías Baixas 2026: el Toyota GR Yaris Rally2 de Iván Ares y Borja Rozada, y los Toyota GR Yaris RZ de Adrián Díaz y de Óscar Alvaredo; tres joyas de la ingeniería automovilística que lucieron ya preparadas para afrontar los exigentes tramos del Rías Baixas.

Óscar Alvaredo y José Manuel López afrontan juntos una nueva etapa al volante del Toyota GR Yaris RZ. Piloto gallego de sólida trayectoria en el rally autonómico y nacional, Óscar llega a la cita viguesa avalado por un podio absoluto en el Campeonato de Castilla y León. A su lado, José Manuel López, copiloto de gran experiencia y pieza fundamental del equipo, aporta precisión, estrategia y una compenetración que ya ha dado resultados destacados a lo largo de la temporada.

Adrián Díaz y Diego Rodríguez Louzao, ya en su segundo año dentro de la familia Breogán, hicieron gala de la ilusión y el hambre competitiva que los caracterizan. Adrián llega al Rías Baixas con un palmarés de mérito: Campeón del SCER en Categoría 2 y de la Copa Top Ten B, con victorias en el Rally de Pontevedra y el Rally San Froilán, tercer clasificado en la GR Yaris Cup Spain 2025, y arrancando la temporada 2026 con un sobresaliente tercer puesto absoluto en el Rally A Coruña. Al volante del Toyota GR Yaris RZ, forman una de las duplas más sólidas y motivadas del campeonato.

Uno de los momentos más esperados de la jornada fue la presentación de Iván Ares y Borja Rozada, la dupla que pilotará el Toyota GR Yaris Rally2. Iván Ares, uno de los grandes referentes del automovilismo español y figura imprescindible del rally gallego, acumula en su palmarés el Bicampeonato de España -asfalto y tierra- y múltiples títulos de Campeón de Galicia. Le acompaña Borja Rozada, Campeón del Supercampeonato de España y copiloto con una amplia trayectoria internacional en el Campeonato del Mundo de Rallyes (WRC). Actualmente segundos clasificados del campeonato, compartieron con los asistentes sus sensaciones de cara al rally y su determinación por seguir escalando posiciones.

La jornada reunió a más de 60 aficionados del motor, clientes, amigos y medios de comunicación en un ambiente de máxima emoción y compañerismo. El acto contó además con la presencia de José Ramón Ferreiro y Adriana Ferreiro, presidente y vicepresidenta de Grupo Breogán, quienes agradecieron personalmente a todos los asistentes el acompañarles en esta nueva edición.

"Estamos expectantes con lo que pueda ocurrir en este rally. Nuestros pilotos están haciendo un trabajo extraordinario y estamos muy orgullosos del equipo que hemos formado. Esta competición es uno de los motores principales de Grupo Breogán, una pasión que año tras año nos ha ido transmitiendo nuestro presidente, José Ramón Ferreiro. Este año vamos por muy buen camino, con nuestros tres equipos peleando por los puestos de honor. La ilusión que vivimos es indescriptible", aseguró el director comercial de Grupo Breogán, Pablo Conde.

Con el Rally Rías Baixas disputándose este mismo fin de semana, el equipo Toyota Breogán Rally llega con fuerza, motivación y un objetivo claro: luchar por los puestos de honor en cada tramo y hacer vibrar a la afición gallega en cada curva. Desde Toyota Breogán Vigo, la invitación está abierta a conocer de cerca las nuevas instalaciones y vivir de lleno esta emocionante temporada de rally que promete grandes momentos para el deporte gallego.

Toyota Breogán Vigo forma ya parte consolidada de la red de concesionarios del Grupo Breogán, junto con las sedes de Toyota Breogán Pontevedra y Vilagarcía. Esta presencia refuerza el compromiso del grupo con la provincia de Pontevedra, llevando a todos los gallegos la excelencia, profesionalidad y cercanía que caracterizan a esta histórica firma del sector de la automoción.