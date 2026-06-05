Arranca en Vigo la Feria del coche de ocasión con vehículos a partir de 4.700 euros

Esta mañana abrió sus puertas la Feria del coche de ocasión de Vigo con más de mil vehículos repartidos por los 20.000 metros cuadrados del recinto, ubicado en el IFEVI.

Según fuentes de la organización, en lo que va de día ya se materializaron numerosas operaciones de venta, "una señal clara de que la propuesta conecta con las necesidades reales del mercado local".

El evento permanecerá abierto hasta este domingo, día 7 de junio, en horario de 11:00 a 20:00 horas. Por lo tanto, todavía quedan dos jornadas completas para acercarse hasta la muestra.

Los precios de los vehículos van desde los 4.700 euros, hasta los 170.000 euros. Lo anterior demuestra que esta iniciativa "cubre todos los segmentos y motorizaciones del mercado".

Concesionarios y empresas

La Feria del coche de ocasión reúne por primera vez en un mismo espacio a concesionarios oficiales y empresas especializadas en compraventa de vehículos usados. Esto permite al visitante comparar en tiempo real condiciones, garantías y precios.

Por otro lado, los expositores han preparado descuentos especiales diseñados exclusivamente para estos tres días de feria, lo que convierte la visita en una oportunidad "difícil de repetir" fuera del contexto del evento.

Por último, la organización recurre a los últimos datos de Ganvam y Faconauto, de los que se extrae que Galicia ha registrado 56.946 operaciones de ocasión entre enero y mayo de 2026, de las que 48.304 corresponden a turismos. A escala nacional, el mercado de segunda mano acumula cerca de 899.000 unidades en los cinco primeros meses del año, con una ratio de 1,7 coches usados vendidos por cada coche nuevo.

La provincia de Pontevedra, sede del evento, acumula 20.071 operaciones de ocasión en lo que va de año, consolidándose como la segunda provincia gallega por volumen de ventas. El segmento de mayor dinamismo es el de los vehículos electrificados usados: los eléctricos de ocasión crecen un 37,5% en mayo y los híbridos enchufables un 50,3% en el mismo periodo.

El horario de apertura de la feria será todo el fin de semana entre las 11:00 horas y las 20:00 horas. La entrada general cuesta tres euros -los niños de hasta 12 años no pagan-.