Fábrica del sector de la automoción.

Fábrica del sector de la automoción. Miriam Chacón Ical

Motor

Vigo y Celaya (México) estrechan lazos y hermanamiento en materia de automoción

Abel Caballero mantendrá un encuentro telemático esta tarde con el nuevo regidor de la localidad mexicana para reforzar alianzas económicas

También te podría interesar: Trabajadores de la auxiliar automovilística GKN rechazan en Vigo "un ERE injustificado"

Publicada

El regidor de Vigo, Abel Caballero, mantendrá hoy un encuentro telemático con Juan Miguel Ramírez Sánchez, alcalde de Celaya (Guanajuato - México). Esta ciudad, tal y como recordó el edil vigués, está hermanada con la urbe olívica desde el año 2014.

Una operaria de Stellantis Vigo trabaja en el Sistema 2 de producción.

Dicho hermanamiento se produjo con el objetivo de generar intercambios económicos, culturales y turísticos: "Lo que tenemos en común es que somos dos centros muy importantes de automoción", remarcó Caballero. "Empresas de Vigo están cooperando con Celaya en este sentido", anotó.

La localidad mexicana produce automóviles, fundamentalmente, para Estados Unidos. "En Celaya están instaladas algunas empresas de Vigo: Precisgal, Suardíaz, Mercatec, Ingalsa, Maproga y Tecdisma. Lo que queremos es renovar el hermanamiento", explicó Caballero. "El alcalde es nuevo, acaba de ganar las elecciones, y creo que es un buen momento para reforzar estas relaciones", concluyó el regidor.