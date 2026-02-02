Vigo y Celaya (México) estrechan lazos y hermanamiento en materia de automoción

El regidor de Vigo, Abel Caballero, mantendrá hoy un encuentro telemático con Juan Miguel Ramírez Sánchez, alcalde de Celaya (Guanajuato - México). Esta ciudad, tal y como recordó el edil vigués, está hermanada con la urbe olívica desde el año 2014.

Dicho hermanamiento se produjo con el objetivo de generar intercambios económicos, culturales y turísticos: "Lo que tenemos en común es que somos dos centros muy importantes de automoción", remarcó Caballero. "Empresas de Vigo están cooperando con Celaya en este sentido", anotó.

La localidad mexicana produce automóviles, fundamentalmente, para Estados Unidos. "En Celaya están instaladas algunas empresas de Vigo: Precisgal, Suardíaz, Mercatec, Ingalsa, Maproga y Tecdisma. Lo que queremos es renovar el hermanamiento", explicó Caballero. "El alcalde es nuevo, acaba de ganar las elecciones, y creo que es un buen momento para reforzar estas relaciones", concluyó el regidor.