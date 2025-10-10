La fábrica de Stellantis en Vigo amplía su parón de producción de finales de octubre

La fábrica de Stellantis en Vigo parará su producción durante más jornadas. Así lo ha informado este viernes su dirección a los trabajadores, que no acudirán a la fábrica durante varios turnos a finales de este mes de octubre.

Como recoge Europa Press, el sistema 1 de la planta, donde se ensambla el Peugeot 2008, detendrá su producción a partir del turno de tarde del martes 28, reanudando el trabajo el domingo 2 de noviembre en el turno de noche. Esto supone que parará un día más, ya que hace dos semanas la firma había informado de que pararía a partir del miércoles 29 esta línea.

Por su parte, el sistema 2 de la fábrica, que monta las furgonetas del grupo, no operará desde el turno de mañana del miércoles 29 hasta el turno de fin de semana del domingo. En este caso, también suma un día más de paro, que inicialmente estaba previsto que comenzase el jueves 30.

Esta noticia se conoce precisamente después de que Stellantis confirmase que frenará la producción de vehículos en seis fábricas europeas, incluyendo la de Vigo, ante la necesidad de ajustar el ritmo de fabricación de vehículos a la evolución de la demanda de los mismos.