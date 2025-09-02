El nuevo radar de tramo que empezará a multar esta semana en Vigo: ubicación confirmada

El pasado mes la Dirección General de Tráfico (DGT) instaló dos nuevos radares en vías gallegas para endurecer el control de velocidad. Uno de ellos está situado en la AP-9 a la salida de Vigo. Se trata de un radar de tramo que comenzará a multar a partir de este jueves 4 de septiembre.

Este radar de tramo, ubicado a la salida de Vigo, justo después del túnel de A Madroa, lleva un mes en funcionamiento. Durante este período, los conductores que superaron el límite de velocidad únicamente recibieron una carta informativa, pero esto cambiará a partir de este jueves.

Multas a partir del 4 de septiembre

Un nuevo radar de tramo ha sido instalado recientemente en la AP-9, a la salida de Vigo, justo después de los túneles de A Madroa, entre los puntos kilométricos 155+220 C y el 158+980 C.

Este dispositivo lleva un mes operativo, pero hasta ahora solo se utilizaba para enviar cartas informativas a los conductores que superaban la velocidad permitida.

A partir del jueves 4 de septiembre, el radar dejará de ser informativo y comenzará a emitir multas a todos aquellos que circulen por encima de la velocidad permitida. Se trata de un radar de tramo, lo que significa que no se mide la velocidad puntual, sino el tiempo que tarda un vehículo en recorrer un tramo concreto -en este caso, de 3,5 kilómetros-, calculando la velocidad media.

Esta tecnología impide frenar bruscamente al ver el radar, ya que lo que se evalúa es la velocidad mantenida durante todo el recorrido.

El radar es fácilmente identificable por la presencia de paneles solares en la zona. Por ahora, la Dirección General de Tráfico (DGT) no ha confirmado si el límite de velocidad será de 100 km/h o de 120 km/h.

Este radar forma parte del esfuerzo por mejorar la seguridad vial en tramos especialmente conflictivos. Lo más prudente es extremar la atención a las señales de tráfico y respetar los límites de velocidad en todo momento durante la conducción.

Estos son todos los radares de tramo que hay en la provincia de Pontevedra: