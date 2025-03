Las autoescuelas de Vigo, a favor pero con matices de la posibilidad de rebajar la edad para conducir

La Unión Europea ha aprobado una reforma de la normativa para obtener el carnet de conducir que tiene como principal novedad la de rebajar hasta los 17 años la edad para acceder a este permiso.

Según esta normativa, la edad legal para conducir un vehículo sería un año por debajo de la mayoría de edad, siempre y cuando el joven al volante vaya acompañado de un adulto, que deberá ser un conductor experimientado.

Así lo han acordado los negociadores de la Eurocámara y de los Gobiernos de los 27, colegisladores en esta materia, y la decisión tendrá que ser ratificada por el pleno del Parlamento y por el Consejo de la UE, aunque estos dos pasos suelen constituir un mero trámite.

A partir de aquí, los Estados miembros tendrán 4 años para adaptar sus normativas nacionales para incorporar estos cambios. Son, precisamente, las condiciones en las que llegará esta normativa a España las que, resalta María Yáñez, directora de la Autoescuela San José, definirán lo positivo o no de este cambio.

"A priori, estoy a favor, ya que supone dotar a los jóvenes de un medio de transporte seguro y fiable y abriendo su independencia, pero habrá que ver qué condiciones y requisitos solicitarán a los estudiantes", explica Yáñez.

Desde la Autoescuela San José insisten en la importancia de la formación que reciba el futuro conductor y la necesidad de que entiendan "el peligro que supone estar al volante" para que puedan conducir "con seguridad para ellos y para todos los que vamos por la vía pública".

Formación para el acompañante

"Lo veo útil y también conveniente, especialmente en Galicia, donde no todo el mundo vive en la ciudad, vive en pueblos o en zonas donde el autobús no siempre te resuelve", avanza Andrés Bugallo, director y propierario de Autoescuela Faro, que resalta que, en los útlimos años, han visto un cambio en aquellos que buscan sacarse un carnet AML, para conducir vehículos que no necesitan carnet: antes era gente mayor, sobre todo mujeres viudas que buscaban tener acceso a la movilidad; ahora, en cambio, son los jóvenes los que poco a poco copan esas clases.

Bugallo se refiere a la inmadurez de los jóvenes a la hora de ponerse al volante, especialmente a la hora de entender que "un despiste puede suponer un problema", por lo que ir acompañados por alguien experimentado supone un buen "arreglo para su movilidad"; así, permite que padres y madres se involucren más en el proceso de aprendizaje del neoconductor, al que ahora suelen derivar a la autoescuela.

"Lo que sería bueno es que a esa perona que vaya a acompañar al menor, la DGT le exigiese un cursillo de reciclaje", añade del director de la Autoescuela Faro, que incide en que algunas normas han ido cambiando y evolucionando y muchos conductores con muchos años de carnet no siempre están al tanto o, incluso, dan soluciones de conducción que no se adaptan a lo enseñado en la formación oficial.

Lo cierto es que, por el momento, el sistema ya se ha introducido en Alemania y Austria, con un "impacto muy positivo" en la seguridad vial porque permite a los jóvenes adquirir experiencia al volante.